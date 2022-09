Kultuuriportaal soovitab: Matsalu loodusfilmide festivali võidufilm "Maa: helitu" Jupiteris

Matsalu loodusfilmide festival on küll pika ajalooga, kuid on alati kuulunud ka väikesesse nišši ning laiemate masside ette need filmid ei jõuagi. Seda suurem on rõõm, et Jupiterist on võimalik vaadata möödunud aastal festivali võitnud Rootsi dokfilmi "Maa: helitu" ("Earth:Muted").