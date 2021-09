Matsalu filmifestivali võitis Rootsi film "Maa: Helitu"

Lopsakal maastikul, mis varjab kokkuvarisemise äärel ökosüsteemi, teevad kolm taluperet põllul kõvasti tööd, et kindlustada oma laste tulevik. Nende lood paljastavad universaalse inimkonflikti: raskuse valida oma lähedaste vahetute vajaduste ning laiema pildi, planeedi ja inimkonna heaolu vahel.

Festivali rahvusvaheline žürii sõnul on suurepärase filmi märk see, et ta kõneleb kordades rohkem kui žürii suudab oma kokkuvõttesse mahutada. "Võidufilmi puhul on tegemist on väga erilise teosega, mis haarab esimesest hetkest, mil kaadrisse ilmuvad õitest rasked kirsipuud," selgitasid nad ja lisas, et nende puude ümber ei tiiruta mesilased, selle asemel tolmutab õisi väsinud Hiina vanapaar pikkade keppide otsa kinnitatud tupsukestega. "Inimene tegemas mesilase tööd, helpimas omaenese suppi, on lummav metafoor inimeseks olemise absurdile, ühe liigi võimele domineerida teiste üle, süsteemis kus domineerimine ise tähendab paratamatult hukatust."

Filmi "Maa: Helitu" produtsent Marina-Evelina Cracana tänas oma videotervituses MAFFi žüriid tunnustuse eest seitse aastat kestnud filmiprotsessile.

Matsalu loodusfilmide festivali peakorraldaja Silvia Lotman leidis, et kui MAFF on lähenemas oma 20. sünnipäeva ning aastate jooksul on festivalilt läbi käinud ligi tuhat filmi, on siiski iga aasta võimalik loodusfilmisõbral leida enda jaoks midagi uut. "Tore on näha, et üle maailma luuakse nii palju eriilmelisi loodusfilme ning eelkõige, et nende tegijad leiavad üles ka Matsalu loodusfilmide festivali, kuhu oma filme saata ning ise ka kohale tulla."

Matsalu loodusfilmide festivalil linastus tänavu 60 uut loodusfilmi üle maailma, millest kolmandik võistles rahvusvahelises võistlusprogrammis. Filmid võistlevad kahes kategoorias: "Loodus" ning "Inimene ja loodus".

Kõik festivalil välja antud preemiad:

Žürii äramärkimine

"Leopardi pärand" ("Leopard Legacy")

Režissöörid: Will Steenkamp, Lianne Steenkamp

Žürii äramärkimine

"Šamaanide õudusunenägu" ("The Shamans' Nightmare")

Režissöör: Natalie Halla

Žürii eriauhind

"Mu kiilide jõgi" ("My Dragon River")

Režissöörid: Dagmar Hilfert-Rüppell, Georg Rüppell

Žürii eriauhind

"Loomad" ("Animals")

Režissöör: Jonas Spriestersbach

Parim montaaž kategooria "Loodus"

"Leopardi pärand" ("Leopard Legacy")

Monteerija: Alan Miller B.F.E.

Parim montaaž kategooria "Inimene ja loodus"

"Loomad" ("Animals")

Monteerija: Ulrike Tortora

Parim operaatoritöö kategooria "Loodus"

"Mu kiilide jõgi" ("My Dragon River")

Operaatorid: Georg Rüppell, Dagmar Hilfert-Rüppell, Beat Schneider, Jan Rüppell

Parim operaatoritöö kategooria "Inimene ja loodus"

"Üle maa" ("Overland")

Operaator: Benjamin Pritchard

Parim režii kategooria "Loodus"

"Metshobused - pusta lugu" ("Wild Horses - A Tale from Puszta")

Režissöör: Zoltan Török

Parim režii kategooria "Inimene ja loodus"

"Maa: Helitu" ("Earth: Muted")

Režissöör: Mikael Kristersson, Asa Ekman, Oscar Hedin

Grand Prix

"Maa: Helitu" ("Earth: Muted")

Režissöör: Mikael Kristersson, Asa Ekman, Oscar Hedin