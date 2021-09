Matsalu loodusfilmide festival on pühendatud 90. sünnipäeva tähistavale Rein Maranile

Lihulas algas kolmapäeval 19. Matsalu loodusfilmide festival, mille programmis on tänavu 60 värsket filmi. Lisaks on avati festivali raames näitus Ungari viimase 30 aasta parematest loodusfotodest.

Matsalu loodusfilmide festivali programm koosneb kahest kategooriast: "Inimene ja loodus" vaatleb inimese mõju loodusele, "Looduses" on fookuses erinevad elupaigad ja liigid.

Matsalu loodusfilmide festivali direktor Silvia Lotman kinnitas, et neil on tänavu valikus superhead loomafilmid. "Sellised, kus on võetud üks loomaliik ja sellest on saadud imeilusad kaadrid, olgu need siis metshobused või saarmad või sookured," sõnas ta.

Festivali üheks pärliks on Lihula mõisas avatud fotonäitus, kus saab näha viimase 30 aasta parimaid Ungari loodusfotosid, mille seas on ka ülemaailmset tunnustust pälvinud pilte. "Laupäeval Ungari loodusfoto ühingu esimees räägib ise pikemalt sealses loodusfotokultuurist ja sellest, kuidas nad seda arendanud on ja kus nad käinud on."

Festivali võidufilmid selguvad 18. septembril. Tänavune festival on ühtlasi pühendatud hiljuti 90. sünnipäeva tähistanud Eesti loodusfilmi suurtegijale Rein Maranile.