ETV2 toob kolmel õhtul vaatajateni silmapaistvad loodusfilmid

Septembri keskpaigas toimub järjekorras juba 19. Matsalu loodusfilmide festival (MAFF). Filmisündmuse eel pakub ETV2 sel nädalal, teisipäevast neljapäevani, vaatamiseks kolme silmapaistvat filmi möödunud aasta festivalilt. Kõik tele-ekraanil linastuvad loodusdokumentaalid pälvisid filmifestivalil zürii preemiad, teiste seas tuleb näitamisele ka looduse kategoorias esimese preemia pälvinud dokumentaal "Rännusiht Mehhiko".

"Põhjatuul võib olla soe" teisipäeval kell 20.00

Northern Wind Can Be Warm, Venemaa 2019

Režissöör Aleksei Golovkov

Filosoof-põdrakasvataja Aleksandr elab juba palju aastaid üksi keset Jakuutia taigat. Sajad kilomeetrid metsa, mägesid ja tundrat on tema kodu. Tema elu on lõputu olelusvõitlus. Kaupluse asemel on tal mäed, külmkapi asemel oja, interneti asemel kaasaskantav raadiosaatja. Ta ei ole 20 aastat linnas käinud, kuid on lapsest saati unistanud ümbermaailmareisist ja tahtnud oma silmaga näha Pariisi, Roomat, Austraaliat... Kuid praegu on põhjapõdrad, loodus ja unistus kõik, mis tal on.

Matsalu loodusfilmide festivali žürii preemia parima operaatoritöö (Inimene ja loodus) eest: Maly Pos.

Žürii hinnangul dokumenteerib Maly Pos kaduvat nomaadi elulaadi, näidates visuaalselt piirideta elukoha traagelniite ja üksinduse ilu.

"Põhjatuul võib olla soe" Autor/allikas: kaader filmist

"Niidud - kaotatud paradiis" kolmapäeval kell 20.00

The Meadow – Paradise Lost?, Saksamaa 2020

Režissöör Jan Haft

Lilleniidud moodustavad värvikireva maailma. Miks saab see maailm eksisteerida ainult siis, kui seda regulaarselt hävitatakse? Miks rajavad paljud loomad oma kodu niidule, mida kaks korda aastas masinaga niidetakse? Kas me ei võiks niitusid rahule jätta, lasta neil kasvada? Film annab vastuse neile küsimustele ja räägib niitude allakäigust kogu maailmas.

Matsalu Rahvuspargi eriauhind ja festivali žürii eriauhind (Loodus).

Žürii hinnangul on tegemist kauni ja kõneka filmiga, mida võiks iga eestlane vaadata. Selles näeb meile tuttavaid niite ning sealseid liike - kõike seda, mis meil veel olemas on. Aga kui kauaks? Film avardab silmaringi, pakub põnevaid teadmisi, ilu, aga ka dramaatikat.

"Niidud - kaotatud paradiis" Autor/allikas: kaader filmist

"Rännusiht Mehhiko" neljapäeval kell 20.00

Migrating to Mexico, USA 2019

Režissöör Emiliano Ruprah

Mehhiko on üks maailma liigirikkamaid riike, kus elab umbes 12 protsenti kõigist planeedi liikidest. Kõrbete ja džunglite, rahude ning mägede maana on Mehhiko looduslik paradiis ja ideaalne rändepaik arvukatele linnu- ning loomaliikidele, kes leiavad seal pääsu külma eest, toituvad, paarituvad ja kasvatavad järglasi.

Matsalu loodusfilmide festivali I preemia (Loodus) ja parim režii (Loodus): Emiliano Ruprah

Žürii hinnangul leiab filmist võrratud kaadreid Mehhiko mitmekesisest loodusest ja selle liigirikkusest, rände tähtsusest ja loomade pesitsuskäitumisest. Film paneb mõtlema kogu maailma ökosüsteemide seotusele ja kaitsmise vajadusele. Eriliseks teeb filmi seegi, et tegemist on esmakordselt Mehhiko enda filmigrupi tööga, kus on üles võetud neile tähtis oma maa looduses.