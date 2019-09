Matsalu loodusfilmide festivali peaauhind läks haidest jutustavale linateosele

Linateos räägib sellest, kuidas aktivist ja filmitegija Rob Stewart uuris ja paljastas illegaalses kalatööstuses toimuvat haijahti, mis võib viia nende kalade väljasuremiseni. Stewart uppus 2017. aastal sukeldumisretkel sedasama dokumentaalfilmi tehes ja film valmis pärast tema surma.

"Põhimõtteliselt on näha, et selle tiim ja autorid on pühendanud kogu oma elu ja olu haide uurimisele ja inimeste teavitamisele. Nad panevad ohtu ennast, oma tiimikaaslasi, kõik selle nimel, et paljastada maffiaid, paljastada petlikke poliitikuid. See on eeskuju, need inimesed on eeskuju meile kõigile," põhjendas Matsalu loodusfilmide festivali žürii liige Liina Triškina-Vanhatalo auhinna andmist just sellele filmile.