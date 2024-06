Liina Triškina uus film "Emalõvi" sai alguse Tallinnas möllanud noortejõugust

Režissöör ise defineerib filmi psühholoogilise põnevikuna. "Kuigi ta tõukub väga ühiskondlikest, kaasaegsetest teemadest, siis need asjad võtavad sellised pöörde, et kuuldavasti inimesed hinge kinni hoides vaatavad, mis kõigest küll saab," rääkis Triškina-Vanhatalo.

Kokkuvõtlikult räägib film ühe ema ja tema teismelise tütre turbulentsest suhtest. "Turbulentseks on see saanud sellepärast, et kumbki neist ei oska minu meelest armastada nii, et teine pool sellest ka aru saaks, et armastus on. See armastuse puudus lükkab mingis mõttes käima sündmused ja pöörase allakäigutrepi, mida kõik ümberringsed kuidagi peatada üritavad," selgitas Triškina-Vanhatalo "Terevisiooni" stuudios.

Režissöör oli ise ka stsenaristi rollis. Tõuke looks, millest sai "Emalõvi", leidis Triškina-Vanhatalo ajakirjandusest. "Päris mitu aastat tagasi kirjutas vist Eesti Päevaleht ühest noorte jõugust, mis Tallinnas möllas ja üldsus ruttas kohe nende laste ja noorte vanemaid risti lööma, et kõiges on kodud kindlasti süüdi," jagas režissöör.

"Joosep Tiks otsis üles mõnede laste vanemad ja kuulas ära nende seisukoha. Sealt jäi mulle kripeldama üks ema, kes oli selleks hetkeks juba mitu aastat pidevas teadmatuses elanud. Kus ta laps on, kas ta on, kas ta tuleb koju, ei tule koju, kõiki asju oli proovitud," rääkis Triškina-Vanhatalo.

Kuigi film puudutab paljusid hetkel aktuaalseid probleeme, siis režissöör loodab, et mitte didaktilisel moel ning leiab, et film ise lahendusi pakkuma ei peagi. "Ma ise loodan, et film raputab läbi ja paneb võib-olla peeglisse vaatama, küsimusi esitama," rääkis ta.

Triškina-Vanhatalo näeb sarnasusi ka enda eelmise filmiga, "Võta või jäta", mis jutustas ühe üksikisa loo. "Filmitegijaid, kes oleksid kirglikult huvitatud kaasaja ekraanile toomisest, üleliia palju ei ole. Mõlemad tõukuvad aktuaalsest teemast ja muidugi ühendab peresuhted ka neid teemana," rääkis ta ja lisas, et "Emalõvi" läheb kunstiliselt kaugemale ja on žanriliselt heas mõttes segasem.

"Emalõvi" peaosades on Katariina Unt ja Teele Piibemann, teistes tähtsamates rollides Ivo Uukkivi, Margo Teder, Joonas Mikk ja Elina Masing. Film jõuab Eesti kinodesse septembris.