Liina Triškina-Vanhatalo mängufilm "Emalõvi" osaleb MIA filmiturul Roomas

Roomas toimuv MIA Mercato Internazionale Audiovisivo filmiturg on üks olulisemaid filmitööstuse üritusi Itaalias ning rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud kohtumispaik filmiprofessionaalidele. "Emalõvi" osaleb "C EU Soon" programmis, mis on mõeldud järeltootmises olevatele Euroopa filmidele ja kuhu valiti kõigest kaheksa projekti.

Psühholoogilise põneviku peategelaseks on kiirabitöötajast Helena, kes oma töö tõttu on hästi kursis sellega, mis toimub suletud uste taga ja ööpimeduse varjus. See, et ta on emana oma 15-aastase tütre Stefi juba ammu emotsionaalselt hüljanud, jääb Helenale aga märkamatuks. Tegemata teod ning väljaütlemata sõnad viivad Helena elu kiirkursil pimeduse poole, kui tema nutikas aga üksildane tütar ühtäkki ei käi enam koolis, ei tule ööseks koju ja satub uue ja võluva sõbranna Marianni eestvedamisel vägivaldsesse noortejõuku. Helena veedab päevad hirmu tundes ja ööd Stefit oodates ja otsides kuni lõplikult nurkasurutuna valmib Helenal meeleheitlik, isegi hullumeelne plaan.

"Emalõvi" peaosades on Katariina Unt ja Teele Piibemann, teistes tähtsamates rollides Ivo Uukkivi, Margo Teder, Joonas Mikk ja Elina Masing.

Filmi produtsent on Ivo Felt, operaator Erik Põllumaa, kunstnik Laura Dišlere. kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Zane Žilinska. Filmi toodab Allfilm ning tegemist on Eesti-Saksamaa-Läti koostööfilmiga.

Filmi on toetanud Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, telekanal ARTE ja Läti Filmikeskus.

"Emalõvi" jõuab kinodesse 2024. aasta sügisel.