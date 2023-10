Ungari filmirežissöör Béla Tarr pälvib Euroopa Filmiakadeemia teenetemärgi

"Euroopa Filmiakadeemia soovib selle teenetemärgiga avaldada austust silmapaistvale tugeva poliitilise häälega režissöörile ja isiksusele, keda ei austa ainult tema kolleegid, vaid ka publik üle maailma," seisis Euroopa Filmiakadeemia pressiteates. Béla Tarr on kuues filmitegija, kes selle au osaliseks saab. Varasemate teenetemärgi saajate hulka kuuluvad sellised nimed nagu Manoel de Oliveira, Michel Piccoli, Sir Michael Caine, Andrzej Wajda ja Costa-Gavras.

Béla Tarr sündis Ungaris 1955. aastal ning tegi oma esimesed filmialased katsetused juba 16-aastaselt. Tema esimene täispikk mängufilm "Perekonna pesa" võitis kohe Grand Prix 1979. aastal Mannheimi filmifestivalil.

Tarri üks tuntumaid filme on üle seitsme tunni pikk "Saatana tango", mis võitis 1994. aastal Berliini filmifestivalil Cagliari auhinna ning tõusis kiirelt kultusfilmi staatusesse. "Saatana tangot" peetakse üheks 90ndate olulisemaks filmiks, mis on ka Tarri eripärase stiili, mida iseloomustavad pikad must-valged kaadrid, musternäidiseks.

Béla Tarr on Ungari Filmitegijate Assotsiatsiooni aupresident. Ta on pälvinud Ungari kõige prestiižema kunstipreemia Kossuthi auhinna ja Ungari filmitegijate auhinna Balázs Bela preemia. Veel on Tarr pälvinud Prantsuse Kunstide ja Kirjanduse ordeni ning mitmeid teisi riiklikke ja rahvusvahelisi auhindu.