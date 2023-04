Euroopa filmiauhindade gala saab osaks rahvusvahelisest auhinnakoridorist

Pärast 2024. aasta detsembris toimuvat Euroopa filmiauhindade galat liigub auhinnagala jaanuari keskpaika ning esimene uuenenud ajal toimuv tseremoonia toimub 2026. aastal. See on osa Euroopa filmiakadeemia soovist muuta tseremoonia osaks rahvusvahelisest auhinnakoridorist.

Kuigi auhinnagala liigub uuele ajale, siis jätkab Euroopa filmiakadeemia nominentide avaldamisel sama ajakava: nominendid kuulutatakse välja novembris, seega jääb suurem aken, mille jooksul on võimalik filmidele tähelepanu tõmmata.

Euroopa filmiakadeemia esimehe Mike Downey sõnul soovitakse toimumisaja muutusega tõsta Euroopa kino auhinnahooaja fookusesse. "Samuti tahame tõsta Euroopa filmiakadeemia rolli rahvusvahelisel auhinnamaastikul," kinnitas ta.

Uue kava kohaselt toimuks Euroopa filmiauhindade gala nädal pärast Kuldgloobuseid ja just enne Oscarite nominentide hääletuse lõppu. Tänu sellele saavad ka filmid, mis on Euroopa filmiauhindadel nomineeritud, oma turunduskampaaniad täpsemalt paika seada, et konkureerivad ka rahvusvahelisel auhindadel.

Euroopa filmiauhindu on jagatud välja alates 1988. aastast, 2010. aastal toimus auhinnagala ka Tallinnas.