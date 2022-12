Priimägi Euroopa filmiauhindadest: komöödia kategooria tundus tänavu kunstlik

"Mingis mõttes oli üllatav see isegi meeskonnale, et "Kurbuse kolmnurk" kõik need auhinnad, kus ta nomineeritud oli, ka võitis," selgitas ta ja lisas, et Ruben Östlundi film võitis kõik viis kategooriat, kus ta nomineeritud oli. "Tiim oli sellest kohmetu, et nad paaris ka sellises kategoorias ära võitsid, kus oleks võinud ka keegi teine saada, näiteks Zlatko Buric on küll väga lahe näitleja ja tegi suurepärase tänukõne, aga tal pole isegi filmis peaosa."

Priimägi nentis, et kui ühest küljest on Burici premeerimine selles valguses küsitav, siis teisalt ei saa Östlundile panna pahaks seda, et ta on teinud filmi, mis meeldib nii žüriidele, Euroopa filmitööstusele kui ka publikule. "Kui sa oled teinud filmi, mis inimestele meeldib, siis on see ju tänuväärne."

Seekordsete Euroopa filmiauhindade kurioosium oli parima komöödiafilmi kategooria võitnud film "Hea boss", mille režissöörid ütlesid auhinda kätte saades, et tegelikult neil ei olnud plaanis komöödiat teha. "Mul on selle kategooriaga üldse suur küsimärk, sest see "Hea boss" oli pehmelt öeldes ainus vaadatav film, mis sellele kategooriale esitatud oli, kui see on Euroopa komöödia hetkeseis, et kaks filmi on sisuliselt mittevaadatavad ja kolmas on mitte komöödia, siis on naljategemisega Euroopas halvasti."

"Mulle tundus see kategooria tänavu kunstlik ja konstrueeritud, kas ollakse komöödia osas liiga konservatiivsed või ei olegi tänapäeva korrektses Euroopas enam võimalik normaalset nalja teha," tõdes ta.

Samuti oli tema sõnul võrdlemisi oodatav, et dokumentaalfilmide kategoorias läheb solidaarsushääl Ukrainale. "Seega ei üllatanud "Mariupolis 2" võit mitte kedagi, auhind läks postuumselt Mantas Kvedaraviciusele, kes Ukrainas tapeti ning vastu võttis selle tema tütar, need olid vägagi südamlikud hetked."

"Seda peab küll tunnistama, et Euroopa filmiakadeemia ja tööstus on täielikult Ukraina taga ning nad on Ukraina toetuseks valmis, seda oli seal mitmes momendis näha, aasta kaastootmisauhind läks kollektiivselt Ukraina produtsentidele selle eest, et nad üritavad täiesti võimatutes oludes edasi tegutseda," selgitas Priimägi.