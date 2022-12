Euroopa filmiauhindade suurvõitja on "Kurbuse kolmnurk"

Linateos tunnistati parima filmi, režissööri, stsenaristi ja meesnäitleja auhinna vääriliseks. Östlund pühendas laval oma võidu tänavu augustis 32-aastaselt surnud näitlejale Charlbi Deanile.

Veidi ärevust tõi saali parima komöödiafilmi auhind, mille vääriliseks tunnistati Hispaania film "The Good Boss," peaosas Javier Bardemiga. Produtsent Jaume Roures tänas laval auhinna eest, kuid märkis sapiselt, et tegemist on siiski draama- mitte komöödifilmiga. Ka režissöör Fernando León de Aranoa lausus, et Euroopa parima komöödiafilmi auhind anti kõige tõsisematele inimestele terves saalis.

Võitjad ja nominendid

Euroopa film

"Alcarràs"

"Close"

"Corsage"

"Holy Spider"

"Triangle of Sadness"

Euroopa dokumentaalfilm

"A House Made of Splinters"

"Girl Gang"

"Mariupolis 2"

"The Balcony Movie"

"The March on Rome"

Euroopa režissöör

Lukas Dhont for "Close"

Marie Kreutzer for "Corsage"

Jerzy Skolimowski for "EO"

Ali Abbasi for "Holy Spider"

Alice Diop for "Saint Omer"

Ruben Östlund for "Triangle of Sadness"

Euroopa naisnäitleja

Vicky Krieps in "Corsage"

Zar Amir Ebrahimi in "Holy Spider"

Léa Seydoux in "One Fine Morning"

Penélope Cruz in "Parallel Mothers"

Meltem Kaptan in "Rabiye Kurnaz Vs. George W. Bush"

Euroopa meesnäitleja

Paul Mescal in "Aftersun"

Eden Dambrine in "Close"

Elliott Crosset Hove in "Godland"

Pierfrancesco Favino in "Nostalgia"

Zlatko Burić in "Triangle of Sadness"

Euroopa stsenarist

Carla Simón & Arnau Vilaró for "Alcarràs"

Kenneth Branagh for "Belfast"

Lukas Dhont & Angelo Tijssens for "Close"

Ali Abbasi & Afshin Kamran Bahrami for "Holy Spider"

Ruben Östlund for "Triangle of Sadness"

Euroopa komöödia

"Cop Secret"

"The Divide"

"The Good Boss"

Euroopa animafilm

"Little Nicholas – Happy as Can Be"

"My Love Affair With Marriage"

"My Neighbors' Neighbors"

"No Dogs or Italians Allowed"

"Oink"

Euroopa lühifilm

"Granny's Sexual Life"

"Ice Merchants"

"Love, Dad"

"Techno, Mama"

"Will My Parents Come to See Me"