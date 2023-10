Euroopa lastefilmide festivali fookuses on leiutamise lõbu ja looduse ilu

Kinos Artis algab 14. oktoobril 11. Euroopa lastefilmide festival, mis pakub Euroopa kvaliteetset filmielamust pere noorematele. Kavas on Euroopa tippanimatsioonid ja dokumentaalfilm, mis sobivad igas vanuses vaatajale.

Põhiprogrammis linastub noorte- ja perefilm "Leiutaja", mis on Oscariga pärjatud stsenaristi Jim Capobianco värske nukufilm. Loos asub Leonardo da Vinci oma elu suurimale seiklusele, et leiutada maailma muutvaid leiutisi ja leida vastus lõplikule küsimusele: "Mis on elu mõte?".

"Leiutaja" lavastas ja kirjutas Jim Capobianco (Oscari võitnud "Ratatouille" ja "Lõvikuningas" (1994), "Jumalaema kiriku kellamees" (1996) stsenarist) ning kaasrežissöörina Pierre-Luc Granjon.

Teine põhiprogammi animafilm on värvikirev ning elust pakatav "Rohutirts ja sipelgas", mis on filmiversioon Aisopose ja maailmakuulsa prantsuse kirjaniku, eeskätt aga Euroopa valmikirjanduse suurkuju Jean de la Fontaine'i (1621-1695) kuulsast valmist.

Veel leiab põhiprogrammist märja ja tõsielulise filmi "Vaalamaailm". Loo käigus avastatakse erakordseid ookeanide elanikke ja võitlust nende elude päästmiseks. See on film elu mitmekesisusest, inimese positsioonist planeedil Maa ja seda planeeti jagavate liikide hädavajaliku koostöö vajadusest.

Neljas põhiprogrammi film on seikluslik, liigutav ja fantaasiarikas animatsioon "Ikaros ja Minotaurus", mis ühendab omavahel kaks antiikmüüti.

Kõik filmid linastuvad eesti keeles.

Festival kestab 14.-29. oktoobrini.