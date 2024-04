Artises toimub 12. korda Euroopa lastefilmide festival

Muuhulgas jõuab vaatajate ette Hispaania-Prantsuse animafilm "Roboti unistused", mille kirjutas ja lavastas Pablo Berger. Film põhineb Sara Varoni 2007. aasta samanimelisel koomiksil. Film räägib koera ja roboti lahutamatust sõprusest Manhattanil, New Yorgis aastal 1984. Tegemist on tummfilmiga, mis tähendab, et filmis dialoog puudub. Film esilinastus mullu Cannes'i filmifestivalil ja kandideeris ka tänavustel Oscaritel parima animafilmi auhinnale.

Samuti saab näha animafilmi "Tony, Shelly ja maagiline valgus". 11-aastane Tony sai sündides kaasa harukordse omaduse: ta helendab. Tema kortermajja kolib huvitav tüdruk nimega Shelly, kes Tony senise elu segamini raputab. Koos ootab neid ka põnevust täis seiklus selgitamaks välja, miks nende kortermajas varitsev pimedus muudkui jõudu kogub.

Animatsioon "Draakoniprintsess" keskmes on tüdruk Bristle, kes kasvas üles draakonite keskel. Kui tema isa peab ta ära andma Sorcerogile, sunnib see teda perekonna koopast põgenema. Bristle asub teekonnale, et avastada inimeste maailma ning seejuures ta tundma sõpruse, au kui ka ahnuse tähendust.

Animatsioonide kõrval linastub festivali raames ka loodusdokumentaal "Elusloodus". Prantsuse režissööri Yann Arthus-Bertrandi filmi fookuses on Prantsusmaa loodus, dokis uuritakse looduse mitmekesisust alates kõige väiksematest loomakestest kuni superkiskjateni, alates tillukestest vihmaussidest kuni hiiglaslike vaaladeni ja alates imepisikestest rohulibledest kuni kõrgustesse ulatuvate puudeni.