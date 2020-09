Lihulas algab kliimamuutusi selgitav Matsalu loodusfilmide festival

Festivali avafilm "Ood armastusele – äpiga ahv" vaatleb Edela-Hiina mägimetsades elavaid väljasuremisohus ja üksteisest isoleeritud giboneid, kelle omavahelise suhtluse hõlbustamiseks tulevad mobiilside abil appi teadlased. Festivali programmist leiab aga ka globaalsete probleemide käsitlusi.

"Keskkonnafilmid, need inimene ja loodus kategooria filmid, on meil sel korral sellised, mis aitavad inimesel võib-olla paremini aru saada, mis asjad need kliimamuutused on ja miks noored protestivad nende pärast," ütles Matsalu loodusfilmide festivali direktor Silvia Lotman "Aktuaalsele kaamerale".

Samas ei puudu kavast filmid, mille fookus on individuaalsel tasandil. Näiteks viiakse vaataja sukelduma fotograafiga, kes unistab jääkaru vee all pildistamisest.

Maailmas möllav pandeemia on sundinud tegema festivali korraldamisel hulga muudatusi. Tänavu pole väliskülalisi ja žürii teeb oma tööd videokonverentsi vormis. Külastajad saavad soovi korral endale maski.

"Me oleme programmi teinud hõredama, meil on vähem filme niimoodi, et iga filmi järel me teeme saali tühjaks ja tuulutame seda. Loomulikult elementaarne, et käte desinfitseerimine ja pesemine. Meil on maskid. Loomulikult soovitame kõigil tulijatel selle HOIA äpi tõmmata, et saaks olla teavitatud ja me ei lase festivalile sisse haigustunnustega inimesi," rääkis Lotman.

Festival kestab Lihulas selle nädala lõpuni. Valikut seal linastunud filmidest saab järgmisel nädalal näha üheksas paigas üle Eesti.