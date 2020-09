Matsalu loodusfilmide festivali võitis armastuskiri Okavango jõele

See film on kohalike nägemus ühest maailma suurimast jõesüsteemist. See on armastuskiri Okavango jõele ja uurib Dante "Jumaliku komöödia" paradiisi, vahepealsuse ja põrgu tasandeid looduses. See on lugu igavesest püüdlusest jõuda paradiisi, leida tõeline Okavango, unistuste jõgi.

Festivali rahvusvaheline žürii kirjeldas võidufilmi nii: "Lummava pildikeelega väga kõrge kunstilise tasemega ja tehniliselt keerukas film, mis on sisukas, tempokas ja haarav, täis meeldejäävaid liigutavaid hetki ning ideaalselt tervikuks seotud kaadreid."

Matsalu loodusfilmide festivali peakorraldaja Silvia Lotman on õnnelik, et olenemata erilisest ajast jõuavad loodusfilmihuvilised ikka festivalile. "Loodusfilmide tase on väga kõrge ning need parimad filmid, mida nii Lihulas kui järgmise nädala jooksul üle Eesti näidatakse, on kindlasti vaatamist väärt," sõnas Lotman. Samas tuleb kindlasti kinolinastusel olla ettevaatlik ning haigustunnustega oodata, millal parimad filmid jõuavad ETV2 kanali vahendusel kodudesse.

Festivali raames andis keskkonnaamet traditsioonilise MAFF-i Matsalu rahvuspargi eriauhinna Saksamaa filmile "Niidud – kaotatud paradiis". Film uurib, kuidas see elupaik eksisteerib, kui seda regulaarselt häiritakse. Miks teevad nii paljud elusolendid oma kodu paika, mida kaks korda aastas niidetakse?

Lisaks andsid eriauhinna üle ka Tallinna loomaaed ja MTÜ Mondo. Tallinna loomaaia tunnustus läks Saksamaa filmile "Suswa mägi – vulkaani südames" ning Mondo eripreemia sai Prantsuse film "Greta põlvkond".

MAFF-i pühapäevane päev on Lihulas traditsiooniliselt pühendatud võidufilmidele ning annab võimaluse neile, kes varem kohale jõudnud ei ole, saada osa festivali parimatest linastustest.

Tänaseks on festival kasvanud juba 12-päevaseks rahvusvaheliseks ürituseks, mis ulatub Lihulast välja Pärnusse, Narva, Tallinnasse, Tartusse ja mujale.

Iga-aastasel festivalil tuuakse vaatajani laia valiku uutest loodusfilmidest üle maailma. Programmi mahuvad linateoseid nii metsikust loodusest, inimtegevuse ja looduse koosmõjust, keskkonna jätkusuutlikkusest ja looduskaitsest, ekspeditsioonidest ja uurimisretkedest kui ka põlisrahvastest ning nende elust.

MAFF-il linastub ligi sada uut loodusfilmi üle maailma, millest kolmandik rahvusvahelises võistlusprogrammis. Filmid võistlevad kahes kategoorias: "Loodus" ning "Inimene ja loodus".

Festivali žürii otsustas välja anda filmifestivali preemiad alljärgnevalt:

Žürii eriauhind (Loodus)

"Niidud – kaotatud paradiis" / "The Meadow – Paradise Lost", Saksamaa

Žürii eriauhind (Inimene ja loodus)

"Sametsarvede valmimise hooaeg" / "The Season when Velvet Antlers get Ripe", Venemaa

Parim montaaž (Loodus)

"Okavango – unistuste jõgi" / "Okavango: River of Dreams", Lõuna-Aafrika

Parim montaaž (Inimene ja loodus)

"Plastiku lugu" / "The Story of Plastic", USA

Parim operaatoritöö (Loodus)

"Paras pähkel – lugusid oravamaailmast" / "Going Nuts – Tales from the Squirrel World", Saksamaa

Parim operaatoritöö (Inimene ja loodus)

"Põhjatuul võib olla soe" / "Northern Wind can be warm", Venemaa

Parim režii (Loodus)

"Nomaadid" / "Nomads", Mehhiko

Parim režii (Inimene ja loodus)

"Animus Animalis. Lugu inimestest, loomadest ja asjadest" / "Animus Animalis. A Story about People, Animals and Things", Leedu

I Preemia (Loodus)

"Nomaadid" / "Nomads", Mehhiko

I Preemia (Inimene ja loodus)

"Animus Animalis. Lugu inimestest, loomadest ja asjadest" / "Animus Animalis. A Story about People, Animals and Things", Leedu