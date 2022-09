Kultuuriportaal soovitab: Hermann Vaske dokfilm "Miks me loomingulised oleme?" Jupiteris

Hermann Vaske 2018. aastal valminud dokfilm "Miks me loomingulised oleme?" on debiilselt lihtne, aga see naiivsus ja triviaalsus ongi omamoodi võluv. Noh, lisaks saab filmis näha intervjuud andma selliseid persoone, keda muidu naljalt kaamera ees ei näe.