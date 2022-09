Kultuuriportaal soovitab: mosaiikne krimimüsteerium "Ainult loomad" Jupiteris

Väikeses prantsuse mägikülas leitakse pärast lumetormi mahajäetud auto, mille juht, rikas pariislanna, on jäljetult kadunud. Ometi peab külakese ainus politseinik neid olematuid jälgi mööda liikudes naise asukoha ja vajadusel kurjategijani jõudma. Kiht kihi haaval koorub lahti suheterägastik, mille peategelasteks on meeleheitel talupidaja ja tema rahuldamata naine, vaimsete häiretega naabrimees, armastusest pimestatud noor ettekandja ning täiesti ootamatu tegelasena aafriklasest netipetis, kes erinevalt lumes sumpavatest peaosalistest sekkub loosse kuumast ja tolmusest Abidjanist. Kõigil neil on seos kadunud naisega. Igaühe teod mõjutavad teisi. Juhus otsustab kõik.

Režissöör Dominik Molli sõnul köitis teda filmi aluseks oleva Colin Nieli romaani mitmekihilisus. Igale peategelasele on pühendatud oma peatükk, iga lisanduv vaatenurk avab vaatajale uusi detaile, selgitusi juba nähtud olukordadele. Mõne aja jooksul on vaatajale selge, et loo võti ei ole kriminaalse kadumisjuhtumi lahendamises, vaid tegelaskujude janus armastada ja olla armastatud. Selline võitlus armastuse nimel on sageli naeruväärne, kuid keegi ei ole nõus oma ideaalist loobuma. Pimestatuna tegutsemine muudab olukorra hullemaks, eksimusi ja allaandmist ei taheta tunnistada. Armastuse otsingud lisavad loole helgust, kuigi sellega kaasnev meeleheide muudab tegelased naeruväärseks.

Režissöör Dominik Moll ("Lemming", "Uudiseid Marsilt"), osades Denis Menochet ("Vääritud tõprad", "Jumalale tänu"), Laure Calamy ("Sybil", "Helistage mu agendile"), Damien Bonnard ("Hüljatud") ja Valeria Bruni Tedeschi ("Suvi 85").

"Ainult loomad" on vaadatav Jupiteris.