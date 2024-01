DocPoint toob Tallinnasse dokumentalist Mark Cousinsi

BAFTA võitnud dokumentalist, kriitik ja filmimõtleja Mark Cousins on saavutanud tuntuse ennekõike oma pikkade filmiajalooliste käsitlustega, mis pakuvad temale omast poeetilist ja ainulaadset pilku filmiajaloo tippteostele ja -sündmustele.

Tema mammutteosed nagu 15-tunnine "Filmi lugu. Odüsseia" (2011) või 14-tunnine "Naised teevad filmi" (2018) festivalil linastamisele ei tule, küll aga näidatakse DocPoindil mitut tema loomingu hinnatumat teost.

"Mina olen Belfast" kujutab Belfasti linna originaalsel viisil kui üht 10 000 aasta vanust naist, operaatoriks on Christopher Doyle. "Laste ja filmide lugu" (2013) võtab sügavuti lahti laste kujutamise filmides läbi aja. "Aatom, elu hirmus ja lootuses" (2015) on aga kollaaž tuumaajastust, mis on nii tänaste sündmuste kui "Oppenheimeri" edu valguses äärmiselt ajakohane.

Lisaks filmiseanssidele toimub 3. veebruaril Artise kinos ka Mark Cousinsi meistriklass.

DocPoint Tallinna tänavune programm avalikustatakse 11. jaanuaril.