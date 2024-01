ETV2 toob eetrisse neli DocPointil linastunud filmi

Kokku linastub jaanuari teisipäevadel ETV2 ekraanil neli dokumentaali, lisaks pakub Jupiter vaatamiseks valikut ka teistest dokumentaalfilmides.

"Jää sisse minek" (Taani, Saksamaa, 2022)

9. jaanuaril kell 22

Gröönimaa mandrijää sulab ja hävib hirmuäratavas tempos, kuid keegi ei tea selle protsessi täpset kiirust. Tegu oleks olulise infoga, mis võimaldaks ennustada ookeanide veetaseme tõusu. Taani dokumentalist Lars Ostenfeld liitus geoloogide ekspeditsiooniga, mille eesmärgiks oli Gröönimaa jääkilbil mõõtmisi läbi viia. Selleks pidid teadlased ja Lars minema kohta, kus on käinud vaid vähesed inimesed – liustikujää sisse.



"Paradiisi killud" (USA, 2022)

16. jaanuaril kell 22.30

Leedu päritolu kineast Jonas Mekas dokumenteeris üle 70 aasta oma elu nn päevikufilmidena. Saabunud 1949. aastal ümberasujana New Yorki, pidas ta kuni surmani 2019. aastal oma paguluse ja kaotusevalu kroonikat, kuid leidis ka paradiislikku ilu ning innustas avangardfilmi "ristiisana" lugematuid noori sõltumatuid kunstnikke.



"Ämmaemandad" (Myanmar, Saksamaa, Kanada 2022)

23. jaanuaril kell 22.30

Hla ja Nyo Nyo töötavad Myanmari Arakani osariigis ämmaemandatena. Üks naine on budist, teine muslim. Seda paigas, kus budistidest enamus on juba aastaid muslimitest rohingjasid taga kiusanud. Kaks ämmaemandat peavad olema üle oma kogukondade eelarvamustest ja aitama inimesi olukorras, kus see võib neile endale elu maksma minna.

"Võrsuv põlvkond" (Norra, Rootsi 2022)

30. jaanuaril kell 22.30

Norra dokumentaalfilm jälgib ühe aasta jooksul kahe täiesti tavalise poisi, Haakoni ja Balderi, elu Trollimäe lasteaias ning nende suhtlust nii teineteise kui ka oma kaaslastega. Ekraanile jõuab poiste igapäevaelu, kus lisaks mängulustile ja avastamisrõõmule kogetakse ka tülisid, solvumisi ja leppimisi. Ning mida aeg edasi, seda rohkem hakatakse mõistma sõpruse ja teiste inimeste hästi kohtlemise väärtust.