Filmifestivali DocPoint Tallinn avab Eesti-Soome koostööfilm "Ilvesmees"

""Ilvesmees" täiendab nii Eesti kui Soome pikaajalist loodusfilmi traditsiooni sügava, filosoofilise, visuaalselt uuendusliku ja mängulise ning salapärast metslooma enneolematult lähedalt kogeda aitava filmiga," sõnas festivali programmi kunstiline juht Filipp Kruusvall.

"Juha Suonpää suurepärane "Ilvesmees" puudutab paljusid teemasid, mis on ka Eestis olulised - meie loodus, meie metsad ja nende majandamine, inimese ja looma omavaheline suhe. Suheldes ilvestega, läbib filmi peategelane Hannu tõelise vaimse tervise tervendamise teekonna ning see kandub üle ka filmi vaatajale," lisas produtsent Liis Nimik.

Pärast lahutust ja rasket õnnetust elab peategelane Hannu üksi oma talus Lääne-Soomes. Keskkonnas, mis on koduks kõikvõimalikele metsloomadele, sealhulgas euraasia ilvesele, metskassile, kes oli kuni viimase ajani peaaegu välja surnud. Kui Hannu leiab tee äärest surnud ilvese, on see nagu kohtumine vana sõbraga: ta mõistab, et tema lapsepõlves selles piirkonnas elanud ilvesed on tagasi tulnud.

Uue jõu ja elutahtega täidetud Hannu seab oma maale üles rajakaamerad. Peagi salvestavad 23 kaamerat kõike põdrast hiirteni. Hannu õpib kohalikke ilveseid aegamööda isiklikult tundma, jälgides igapäevaselt nende harjumusi ja elupaiku, suhteid ja isiksuslikke iseärasusi. Ilvese vaim imbub Hannu maailma aina sügavamale, kuni ta hakkab muutuma üheks nendest.

DocPoint Tallinn toimub 30. jaanuarist kuni 4. veebruarini, tänavune programm avalikustatakse 11. jaanuaril.