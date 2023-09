Erik Põllumaa ja Elen Lotmani filmid linastuvad operaatorite festivalil

Erik Põllumaa filmitud "Päikeseaeg" (režissöör Liis Nimik) linastub dokumentaalfilmide programmis ja Elen Lotmani filmitud "Tagurpidi Torn" (režissöör Jaak Kilmi) linastub Special Selection programmis Manaki's Successors auhinnatseremoonial.

Elen Lotman osaleb ka Voices of Empowerment paneeldiskussioonis.

Rahvusvaheline filmioperaatorite festival Manaki Brothers on esimene ja vanim filmifestival maailmas, mis on pühendatud operaatoritele. Filmifestival sai alguse 1979. aastal ning see loodi austamaks Balkani poolsaare ja Ottomani impeeriumi esimeste filmitegijate, vendade Milton ja Janaki Manaki pärandit.

Festival on filmioperaatorite hulgas kõrgelt hinnatud ning ka sel aastal külastavad seda tippoperaatorid üle maailma, teiste hulgas Seamus McGarvey ("Atonement", "Nocturnal Animals", "We Need to Talk About Kevin", "The Greatest Showman"), Lawrence Sher ("Joker", "The Hangover"), James Friend ("All Quiet on the Western Front"), jpt.