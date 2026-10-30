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Galerii: PÖFF vaatab 30. sünnipäeva puhul avatud näitustel ajalukku

Film
Foto: Siim Lõvi / ERR
Film

Nädala pärast algab Pimedate Ööde filmifestival, mis seekord tähistab 30. toimumisaastat. Täna avati Tallinnas, Telliskivi loomelinnakus, kolm näitust, mis vaatavad tagasi festivali ajalukku.

Telliskivi Kolme Puu väligalerii näitus keskendub festivali melule ja näitab hetki, mis on PÖFF-i kujundanud. Festival on Tiina Loki sõnul 30 aastaga teinud väga kiire arengu, kuid peab ka edaspidi käima kaasas maailma olude ja nõudmistega.

"Me oleme stabiliseerunud, me teame oma kohta, enamvähem teame oma nägu, teame, mida peame hoidma selle festivali juures. Nüüd on hästi põnev järgmine kümnend, et kuhu me nüüd edasi areneme," rääkis Lokk.

PÖFF-i kunstilise juhi rolli võttis tänavu üle Triin Tramberg, kes teeb tööd selle nimel, et festival ka 30 aasta pärast toimuks.

"Selleks, et me saame olla hea A-klassi festival, meil on vaja rahastust ja hetkel ütle üks valdkond, mis ei ole selles puuduses. Ikkagi üritame siin teha suurt asja," tõdes Tramberg.

Loomelinnaku väligaleriis ongi üleval fotonäitus "Tähed öös", kus on väljas 20 portreed festivali väisanud filmimaailma suurkujudest. Suured nimed on kohal ka tänavu ning samuti näeb filme rekordarvult riikidelt.

"See lihtsalt näitab meie mitmekesisust ja tegelikult seda, kui palju häid filme üle maailma tehakse. Me oleme väga õnnelikud, et meil on 87 riigist filmid. Tänu sellele me saame näidata kui erinevaid lugusid tehakse erinevate režissööride poolt ja saame oma publikut reisima viia," lisas Tramberg.

Kolmas näitus toob esimest korda kokku kõik PÖFF-i plakatid. Kõige värskemana on üleval animafilmilavastaja Priit Pärna plakat, mille ta kujundas spetsiaalselt PÖFF-i juubeliks. Plakatil teevad kilplased kino kilplastest.

"Väga raske on teha mingit kujundit, mis mõtestab lahti filmifestivali. Filmifestival on sama nagu elu: näita ühe kujundiga, mis see elu siis on. Ma lähtusin sellest, et see pidi olema originaalne ja totaalselt erinev sellest, mis on plakat. Justkui "plakat" suure tähega," ütles Pärn.

PÖFF algab 6. novembril ja kestab 22. novembrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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