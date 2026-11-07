PÖFF-i noorte- ja lastefilmide festivali avab hoogne seikluslugu

7. novembril algab PÖFF-i noorte- ja lastefilmide festival Just Film, mis avatakse saksa seiklusfilmi "Emil ja detektiivid" rahvusvahelise esilinastusega. Festivalikavast leiab kokku 154 filmi, millest neli on maailma esilinastused ja 11 rahvusvahelised esilinastused.

Tänavune festivali programm on mahukam ja mitmekesisem kui kunagi varem, tuues vaatajateni kokku 154 linastust. Festivali jooksul saab filmipublik näha 49 täispikka filmi ja 31 lühifilmi. Suure au sees on värske maailmakino, sest kavast leiab neli maailma esilinastust ning 11 rahvusvahelist esilinastust.

Festivali avafilmiks on David Dietli lavastatud hoogne seikluslugu "Emil ja detektiivid" (Emil und die Detektive), mis põhineb Erich Kästneri armastatud lasteraamatul. Lugu jälgib 13-aastast Emilit, kellelt varastatakse rongis Berliini sõites kogu raha. Emil ei lase pead norgu, vaid otsustab koos uute sõpradega varga omal käel üle kavaldada ning raha tagasi võita.

Avaseansil on kohal ka filmitegijad Saksamaalt.

Just Film toimub 6.-22. novembrini Tallinnas ja Tartus.