X!

Karl Laas: Louis Kahni eluloofilm on väga inspireeriv

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Reedel algaval 30. PÖFF-il toimub arhitekt Louis Kahni viimastest eluaastatest jutustava draama rahvusvaheline esilinastus. Louis Kahni SA juhatuse liige Karl Laas ütles "Terevisioonis"

Elulooline draama "Elurõõmu nimel" jutustab Kuressaares sündinud Louis Kahni viimastest eluaastatest 1971 kuni 1974, kui ta õnnetult ja ootamatult suri. Kahn on öelnud, et 25 protsenti tema verest kuulub Eestile, aga Eestis ta väga kaua ei elanud. Sündis ta Kuressaares 1901. aastal.

Film keskendub nn Korman House'ile, mis on viimane Kahni eluajal valminud tema projekteeritud maja. Korman House'i tellis Kahnilt filmi režissööri Max Kormani vanaisa.

"Loominguline konflikt on selles, et kõigepealt on ehitis, siis on sul maja ja kodu tekib alles siis, kui inimesed on seal sees. Kui vaadata Kahni enda eraelu, siis tal on üks seaduslik abikaasa, kaks täiendavat muusat. Samal ajal on tema kõrval Kormanite perekond, kes on samuti Ida-Euroopast Ameerikasse tulnud, edukas ja väga kokkuhoidev ning kolib kolme lapsega sinna majja elama," rääkis Kahni sihtasutuse juhatuse liige Karl Laas.

Laasi sõnul on Kahn inspireeriv, loominguline ja väga mitmekülgne inimene. "Kogu see lugu on väga inspireeriv ka selles mõttes, et kes Louis Kahn oli isiksuse või inimesena. Esiteks armid, mis tema näol on, on ajast, kui ta oli kolme-aastane, võttis ahjust sooja sütt ja sai põletada. Isa, kes oli juba emigreerunud, ja ema vahetasid omavahel kirju. Isa arvas, et olnuks parem, kui poisiga olekski olnud kogu lugu ja tundis muret, et mis temast nüüd saab. Ema ütles, et ehk need armid ongi talle innustuseks," rääkis Laas.

1928. aastal naases ta Saaremaale vanaema juurde. "Ta oli klaverimängu ja joonistamise kogunud selleks hetkeks nii palju raha, et ta sai võtta Euroopa turnee. Selle raames oli ta ka Eestis ja sellest ajast pärinevad tema põhilised mälestused Saaremaast," rääkis Laas.

Väidetavalt on Kahni, kes projekteeris elumaju vähe ning keskendus pigem suurvormidele, inspireerinud ka Kuressaare loss. PÖFF-il toimuva esilinastuse jaoks tuleb Tallinnasse ka Kahni lapselaps Gregory Kahn Melitonov, kes peab loengu perekonna arhiivist ja selle sisust.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Margus Saar

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

12:14

Sinijärve raamatusoovitused: Toon Tellegen astub kindlal sammul meie lugeja manu

10:59

Karl Laas: Louis Kahni eluloofilm on väga inspireeriv

09:24

Säm avaldas kolmanda albumi "Paar pilve taevas"

09:15

PÖFF-i päevik | Täpse stsenaariumiga "Must kuul" on teenitult üks aasta kiidetumaid filme

09:13

Reedel algab 30. Pimedate Ööde filmifestival ehk PÖFF

05.11

Aasta puitehitise konkursil pälvis kolmikvõidu Noblessneris asuv loodusmaja

05.11

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Sven Grünberg: muusika peaks aitama inimestel elada

05.11

Ilus ja Loodus avasid Tallinnas ühisnäituse "Bronšteini printsiip"

05.11

Priit Põldma: kui mina sain täiskasvanuks, hakkasid võimalused ahenema

05.11

Galerii: Kumu rahvusvaheline näitus käsitleb lapsevanemaks olemise küsimusi

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

05.11

PÖFF-i päevik | "Ulja" on kolme Balti riigi veider ja omanäoline triumf

05.11

Galerii: Kumu rahvusvaheline näitus käsitleb lapsevanemaks olemise küsimusi

05.11

Galerii: ERM-i näitus "Eestiaegne hõbe"

09:15

PÖFF-i päevik | Täpse stsenaariumiga "Must kuul" on teenitult üks aasta kiidetumaid filme

05.11

Loomingu Raamatukogu kuldsari kostitab uuel aastal eesti autorite loominguga

05.11

Priit Põldma: kui mina sain täiskasvanuks, hakkasid võimalused ahenema

04.11

Sopran Mirjam Mesak: lauljatele on aina kõrgemad füüsilised nõudmised

04.11

Valge Tüdruk: välismaal olles tekkis distants sellega, mida olen varem teinud

03.11

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

05.11

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Ester Kuntu

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo