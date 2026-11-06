Galerii: ehtekunstnik Kristiina Laurits avas näituse "Püha pimik"

Neljapäeval avas Tallinnas, Hop galeriis näituse "Püha pimik" ehtekunstnik Kristiina Laurits. Näitamisele tuleb tema viimase aasta looming, nii ehted kui ka kunstobjektid.

Laurits jätkab ebaharilike, ootamatute ja küsimusi tekitavate materjalide kasutamist. Hop galeriisse loodavas ehtepimikus jätab kunstnik kultuuri seljataha ja kaevub enda sõnul otseses mõttes puujuure alla. Näituse kujundaja on filmikunstnik Katrin Sipelgas.

Kristiina Laurits on õppinud ehte- ja sepakunsti osakonnas Eesti Kunstiakadeemias (BA 1997, MA 2003). Alates 1995 on Laurits osalenud arvukatel ehtenäitustel Euroopas, Hiinas ja Ameerika Ühendriikides. Tema töid on avalikes kogudes Eesti Tarbekunsti - ja Disainimuuseumis, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New Yorgis ning paljudes erakogudes üle maailma.

Alates 1999 aastast tegutseb ta ehtekunstirühmituses Õhuloss, kelle näitus "Jää jumalaga, gravitatsioon" Tartu ülikooli muuseumi pööningul pälvis 2024 aastal Eesti Kultuurkapitali kujutava-ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia.

Hetkel töötab Laurits vabakutselise kunstnikuna Tallinnas.