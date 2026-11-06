Lembit Veevo looming saab helilooja 100. sünnipäevaks uue kõla

Lembit Veevo 100. sünniaastapäeva ja loomingulise pärandi tähistamiseks on Eesti Kammerkooride Liit kutsunud tänapäeva heliloojad tema muusikat uue pilguga avastama ning sellest inspireerituna uusi teoseid looma.

Lembit Veevo loomingut parafraseerima kutsuva konkursi ning selle tulemusel sündivate kontsertide siht on olla enamat kui klassikaline muusikaline juubelitähis. Tegemist on loomingulise koostööprojektiga, mille keskmes on heliloojate ja kooride ühine tööprotsess. Klassikalise koorikontserdi asemel korraldas Eesti Kammerkooride Liit uuendusliku loomelabori.

Sellest valiti konkursile esitatud kavandite ja lähteideede alusel osa saama kuus heliloojat. Iga autor viidi kokku ühe Eesti Kammerkooride Liitu kuuluva kollektiiviga, et omavahelises tihedas koostöös, otse proovisaalis ja vahetus suhtluses sünniks midagi täiesti uut.

Tulemuseks on kuus verivärsket uudisteost ehk parafraasi, mis on saanud inspiratsiooni Lembit Veevo rikkalikust loomingust ning loojavaimust. Kontserdil kõlavad vastvalminud uudisteosed kõrvuti Veevo enda imelise muusikaga.

Projektis osalevad heliloojad Pille-Riin Tipp, Katrin Aller, Martin Kirsiste, Karl Tipp, Emilie Ruus ja Erki Meister.

Kontsertidel astuvad üles kammernaiskoor Sireen, Kammerkoor Kolm Lindu, Nuku koor, Segakoor Noorus, Kammerkoor Crede ning Eesti Kunstiakadeemia kammerkoor.