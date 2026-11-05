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Loomingu Raamatukogu kuldsari kostitab uuel aastal eesti autorite loominguga

Kirjandus
Paul-Eerik Rummo
Paul-Eerik Rummo Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kirjandus

Loomingu Raamatukogu kuldsari jätkab ilmumist ka 2027. aastal. Tuleva aasta sari on pühendatud eesti kirjandusele.

Jaanuaris tähistab Loomingu Raamatukogu oma 70. sünnipäeva, selleks ajaks on LR-i logoga ilmunud 1713 raamatut. Juubeliaasta puhul on kuuikus ainult eesti autorid, vaheldumisi luulet ja proosat.

Aasta avavad jaanuaris Paul-Eerik Rummo ja Enn Vetemaa teostega "Lumevalgus... lumepimedus" ja "Lumesõda". Uustrüki saatesõna on kirjutanud Sirje Olesk.

Märtsis jõuab lugejateni Elin Toona "Ella", mis on dokumentaalne jutustus kirjaniku vanaemast Ella Ennost.

Mais ilmub Aino Perviku luulekogu "Umimetsades", millele on saatesõna kirjutanud Johanna Ross. "Umimetsades" oli 1977. aastal ilmudes Aino Perviku esimene raamat, mille ta avaldas täiskasvanutele. 

Juulis saab värske trüki Andrus Kasemaa proosaraamat "Vanapoiss".

Tarkusekuul ilmub Jüri Üdi luulekogu "Armastuskirjad", millele on saatesõna kirjutanud Liisi Rünkla. "Armastuskirjad" oli viimane luulekogu, mille Juhan Viiding avaldas Jüri Üdi nime alt. 

Sarja lõpetab novembris Käbi Laretei autobiograafiline romaan "Mineviku heli", mis jälgib noore Heli elu Teise maailmasõja aegses Rootsis.

Toimetaja: Karmen Rebane

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