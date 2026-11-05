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Aasta puitehitise konkursil pälvis kolmikvõidu Noblessneris asuv loodusmaja

Arhitektuur
Taru loodusmaja ja loodusmuuseum
Taru loodusmaja ja loodusmuuseum Autor/allikas: Mait Ots / ERR
Arhitektuur

Iga-aastasel rahvusvahelisel puitarhitektuuri konverentsil kuulutati 24. korda välja Eesti aasta puitehitis, milleks valis žürii arhitektuuribüroo Kavakava arhitektide projekteeritud Taru loodusmaja. Ühtlasi võitis Taru Arcwoodi liimpuiduauhinna ning osutus Moodsa Kodu lugejate lemmikuks.

Võistluse žürii esimehe ning Eesti Arhitektide Liidu esindaja Lembit-Kaur Stööri sõnul võlus Loodusmaja Taru oma terviklikkusega. "Hoone mahuline kompositsioon, väli- ja siseruum, materjalid ning konstruktiivne ülesehitus moodustavad harmoonilise kooskõla, mis on emotsionaalselt laetud ning intellektuaalselt huvitav," ültes ta Stöör. 

 Aasta puitehitise ehk Loodusmaja Taru arhitektid on arhitektuuribüroost Kavakava (arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke ja Ko Ai), insenerilahenduse on loonud inseneribüroo Makespace, raudbetoon- ja teraskonstruktsioonid EstKONSULT ning projekteerimise projektijuhiks ja ehitajaks on Nordecon.  

 Lisaks peavõidule tunnustati aasta parimaid ka teistes kategooriates. Raitwoodi fassaadi eriauhinna pälvis Rakke lasteaed Leevike (Arhitekt Must, sisearhitektuuribüroo Bold Studio, maastikuarhitektuuribüroo Kino maastikuarhitektid, inseneeria projekteerimisbüroolt Resand, ehitaja Ehitus5Eco). Estply interjööri eriauhinna pälvis samuti Rakke lasteaed Leevike.

 Lisaks otsustas žürii tunnustada Lasnamäe Ringmajanduskeskust (arhitektuuribüroo Kolm Koma Arhitektid, inseneeria E-Inseneribüroo, ehitaja Fund Ehitus ). Žüriiliikme Veronika Valk-Siska hinnangul ei ole tegemist pelgalt tavalise jäätmejaamaga, vaid näitega praktikast, kuidas ehitussektor saab vähendada oma keskkonnamõju.

Metsa- ja puidutööstuse liidu korraldatud võistlusele laekus kokku 23 tööd. Võistlustöid hindas žürii koosseisus Lembit-Kaur Stöör (žürii esimees, Eesti Arhitektide Liidu esindaja), Markus Kaasik (Aasta Puitehitis 2025 laureaat), Markus Hääl (tööstustehnoloogia insener; tulevase Hundipea linnaosa eestvedaja), Lauri Nõmme (volitatud sisearhitekt, Eesti Sisearhitektide Liidu esindaja), Tiia Ruben (diplomeeritud ehitusinsener, Eesti Ehitusinseneride Liidu esindaja) ja Veronika Valk-Siska (volitatud arhitekt-ekspert, Kliimaministeeriumi elamuvaldkonna juht).   

Toimetaja: Kaspar Viilup

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