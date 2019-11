Neeme Järvi lõpetas nädalase koostöö Šoti Kuningliku Rahvusorkestriga

1891. aastal asutatud Šoti Kuninglikku Rahvusorkestrit ja maestro Järvit seob aastakümnetepikkune koostöö. 1984–1988 orkestri peadirigendina tegutsenud ja hiljem laureaat-dirigendiks nimetatud Järvi on orkestri arenguloosse jätnud jälje oma repertuaarivalikute, tõlgenduste ja karismaga, millega ta motiveerib muusikuid ja võlub publikut.

Glasgow Kuninglik kontserdimaja. Autor/allikas: Heidi Pruuli

Edinburghi Usher Hallis ja Glasgow Kuninglikus kontserdimajas kõlanud kontsertidel oli kavas prantsuse muusika: Bizet, Delibes ja Saint-Saens, solistina Šoti tõusev laulutäht, 1987. aasta Cardiffi lauluvõistluse võitnud metsosopran Catriona Morison. Lauljanna sõnul oli laval tunda muusikute ja dirigendi vahelist sõnulseletamatut sünergiat ja spontaansust, mida Järvi puhul eriliselt hinnatakse.

Plaadistamine Chandosele – (vasakult) produtsent Brian Pidgeon (Chandos), orkestri kauaaegne trompetist John Gracie, Neeme Järvi, Chandose tegevjuht Ralph Couzens. Autor/allikas: Heidi Pruuli

Lisaks kontsertidele mängiti sisse ka järjekordne plaadimaterjal, sel korral prantsuse helilooja Delibes'i balletimuusikast. Inglise plaadifirma Chandos on RSNO ja Järviga välja andnud umbes 100 heliplaati. Neeme Järvi ise on Chandosega salvestanud 250 plaadi ringis. Chandose omaniku Ralph Couzensi sõnul on nii mahuka koostöö taga Järvi põnevad muusikalised ideed, otsingulisus, tohutu entusiasm ja töövõime – mis on siiani raugematu.

Neeme Järvi tegemisi Šotimaal käis jäädvustamas Eesti filmigrupp Erik Norkroosi juhtimisel.