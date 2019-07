Neeme Järvi laulupeol: oleme fantastiline rahvas

Dirigent Neeme Järvi ütles laulupeol ETV-le antud intervjuus, et laulupidude traditsioon jätkub üha kasvavas jõus ning eestlased on fantastiline rahvas, kelles on entusiasmi ja armastust oma kodumaa vastu.

Järvi hinnangul on Eesti laulupidu kõige vägevam pidu üldse, mis maailmas olla saab.

"See on ülimalt uskumatu asi, et on niisugune entusiasm ja armastus oma kodumaa vastu läbi selle, mida me siin teeme, mis algas 150 aastat tagasi ja see jätkub ainult kasvavas jõus," rääkis järvi.

"Nii et me oleme fantastiline rahvas - meil on entusiasmi, meil on armastust oma kodumaa vastu ja meil on ajalugu. Ja ajalugu on see, mida me teeme ka järgmised 150 aastat," lisas Järvi, kes astus üles ka 100. laulupeol 1969. aastal.