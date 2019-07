Lukas: kui tarvis, laulame uuesti "Peatage Lasnamäe"

Lukas märkis, et 150 aastat tagasi esimesel laulupeol oli eesti heliloojate loodud lugusid vaid paar, kuid nüüdseks on sirgunud mitme põlvkonna jagu väga häid heliloojaid, koorijuhte, orkestrijuhte ja teisi muusikuid.

Minister sõnas kõnes, et lauluväljaku ümbrusesse ei tohiks ehitada enam rohkem hooneid.

"Me tunneme selle maa hinge, meil on pühad paigad. Me süütasime 1. juunil laulu- ja tantsupeo tule Raadil Tartus Eesti rahva muuseumi õues. Me oleme nüüd siin, eestlaste pühas paigas, mille oleme ise pühaks laulnud. /.../ See on meile kallis koht ja me peame siia ära mahtuma. Me peame siia mahtuma nii, et me tunneksime, et me oleme kõik koos, et üksi pole keegi. Siia, lauluväljakule ja selle ümbrusesse ei mahu enam ühtegi tornelamut ega muud ehitist. Kui tarvis, siis laulame uuesti "Peatage Lasnamäe"," kõneles ta.

"Kas meil on vaja leiutada midagi uut, et tunda, et oleme üheskoos? Ei ole, sest meil on laulupidu juba olemas. Me tuleme siia kokku isamaa ilu hoieldes ja mõtleme alati suure rõõmuga /.../, et eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi, eestlane olla on uhke ja hää, vabalt, vaarisa moodi," lisas ta.