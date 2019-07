Rein Veidemann: lauluväljaku ala võiks Lasnamäele laiendada

Veidemann täpsustas, et sinna saaks lisada pinke ja ekraane ning kasvõi karaoket teha.

Ka tasuks edaspidi teisaldatavaid WC-sid lisada, sest selleaastasel laulupeol olid järjekorrad väga pikad, rääkis Veidemann. Ta lisas, et mõistlik oleks ka juhatavad sildid üles panna, et inimesed need kergemini üles leiaks. Seevastu söögikohtade puhul tasuks mõelda, kas neid ikka nii palju vaja on.

Laulupidude traditsioon peab Veidemanni sõnul aga kindlasti jätkuma.

"Sellest tuleb hambad ristis kinni hoida. See ongi meie elujõud. Meie elujõud on järjepidevus," ütles ta.

Muusikateadlane ja helilooja Alo Põldmäe ütles samas saates, et ehk ei peaks mudilaskoorid laulupidudel nii sageli osalema, vaid laulma ainult noortelaulupeol, sest pikkade päevade lõpuks on lapsed väsinud.

Lisaks rääkis Põldmäe, et suur huvi laulupeo vastu näitab seda, et muusikaharidusele tuleks edaspidi rohkem tähelepanu pöörata. Selle baasil kasvab laulupidu Põldmäe sõnul suuremaks.

Põldmäe ütles ka, et on oluline, et koorikultuur edasi areneks ja lauljad seejaoks pingutaks. Areng saab Põldmäe sõnul toimuda läbi keerulisemate laulude esitamise, mida see aasta ka tehti.

Kuula Alo Põldmäe mõtteid laulupeost: