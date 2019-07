Laulupeoline viidi otse proovist sünnitusmajja

"Meie hoole alt viidi haiglasse 45 inimest ning juba traditsiooniliselt läks üks laulja otse proovist ka sünnitusmajja. Laulupeo kahe kontserdi osas paistis silma see, et kaare all langemisi oli vähe, ent veidi rohkem esines jällegi südameprobleeme ja nõrkemisi. Rõõmu tegi, et inimesed võtsid kogu nädala jooksul meedikute nõuandeid ja soovitusi tõsiselt," ütles meditsiiniteenistuse juht Erik Velleramm.

Politseile pakkusid laulu- ja tantsupeol kõige rohkem tööd kaotatud ja leitud esemed ning eksinud lapsed ja vanurid. Kõik kadunud inimesed leiti kiirelt ning nad said koos oma kollektiivi või lähedastega pidu edasi nautida. Leitud väärtesemed, millele keegi järele ei tulnud, viidi Kesklinna politseijaoskonda. "Nii tantsupidu, rongkäik kui ka laulupidu möödusid meie jaoks ootuspäraselt ja küllaltki rahulikult. Täname kõiki, kes arvestasid suursündmusest tulenevate liikluspiirangutega ning tegid üleüldse kogu suurüritusest ise turvalise peo," ütles Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit.

Päästeameti jaoks möödus peonädal rahulikult. "Suurt rõhku panime ennekõike ennetusele, nii tuleohutuse kui ka demineerimistööde valdkonnas, mis aitas vähendada võimalike õnnetuste hulka ja tekkimise tõenäosust," tõdes Päästeameti Põhja päästekeskus ohutusjärelevalve büroo nõunik Ants Aguraiuja.

Nii Kalevi staadionil kui ka lauluväljakul olid proovide ja kontserdite ajal valves nii päästjad kui ka demineerimiskeskuse esindajad, kes operatiivselt olukorda seirasid ning ka teistele ametkondadele vajadusel toeks olid, ennekõike näiteks meedikutele patsientide transpordil. Päästeamet soovib omalt poolt tänada kõiki pidulisi ja korraldajaid mõistva suhtumise ning hea koostöö eest, tänu millele sai juubelipidu ohutult peetud.