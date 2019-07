Peeter Perens: laulupidu on Eesti rahva sünnitunnistus

Laulu- ja tantsupeo üldjuhi Peeter Perensi sõnul on laulupidu tähtis sellepärast, et see on Eesti rahva sünnitunnistus.

Perens ütles vahetult pärast laulupeo "Minu arm" lõppkontserti "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et ta on väga õnnelik peo pärast.

Küsimusele, miks laulupidu on paljudele inimestele nii tähtis, et kõik soovijad ei mahu ei laulukaare alla ega pealtvaatajate hulka ära, on Perensi sõnul keeruline vastata.

"Sellele on võimalik vastata väga pikalt ja väga lühidalt. Ma valin praegu selle lühikese vastuse: sellepärast, et laulupidu on Eesti rahva sünnitunnistus," sõnas ta.

Laulu- ja tantsupidu läks Perensi sõnul paremini kui planeeritud oli. "Juba pärast eilset päeva, mis läks tõesti kümnesse," lisas ta.