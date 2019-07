XXVII laulupeo "Minu arm" korraldajad otsustasid, et inimeste turvalisuse ja ohutuse kaalutlustel pileteid eelmüügist ega ka väravast enam kontserdile juurde ei müüda. Pileteid on müüdud rohkem kui 62 000 ning koos lauljate ja muusikutega on peoalal üle 100 000 inimese.

Korraldajate sõnul jõudis info piletimüügi kiirest kasvust operatiivstaapi pühapäeva hommikul üks tund enne väljaku avanemist. Staap kogunes ning otsustas alustada piletimüügi peatamist ja avalikkuse teavitamist.

Kontserdi alguseks kohaletulnutele võimaldati veel poolteist tundi pärast kontserdi algust kassadest pileteid osta.

Meditsiiniteenistuse, päästeameti ja politsei esindajate sõnul on kriitiline piir lauluväljaku territooriumil 100 000 inimest, misjärel ei ole võimalik enam tagada operatiivteenistuste tööd väljakul – läbi- ja juurdepääs pääste- ja meditsiiniteenistustele ning abivajajateni.

Seetõttu paluvad korraldajas ilma piletita inimestel väravasse enam mitte tulla. "Kuna ilm on ilus ning alalt lahkujaid on minimaalselt, siis peoalal viibivate inimeste turvalisuse ja ohutuse tagamiseks piletimüük ka lõpetati. Hetkel on väljakul laulupeol osalejaid umbes 36 000 inimest, lisaks tantsupeolised, väikelapsed oma vanematega jpt. Seega on väljakul praegu juba üle 100 000 inimese ning liikumine väljakul tugevalt häiritud," teatasid korraldajad.

Peo operatiivstaapi kuuluva politsei, meditsiiniteenistuse ja päästeameti esindajate ning peo korraldajate kinnitusel on prioriteet laulupeol turvalisuse tagamine. Selleks on vaja tagada rahvamassis ligipääs nii abi kutsumiseks kui ka pakkumiseks.

Laulupeo suurkontserti on võimalik jälgida ERR vahendusel, samuti on 15 paigas üle Eesti üles seatud suured ekraanid, millelt pidu üheskoos jälgida.

Pühapäevast laulupeo kontserti saab otsepildis vaadata ka avalikes kohtades:

Orjaku sadamas (Hiiumaa) kell 14.00

Rapla linna keskväljakul kell 14.00

Kuressaare linna keskväljakul(Saaremaa) kell 14.00

Pärnu linna lastepargis kell 14.00

Tallinnas Vabaduse väljakul kell 14.00

Taagepera lossi pargis (Valgamaa) kell 10.00

Põlva linna keskväljakul (Põlvamaa) kell 11.00

Loosi mõisa hoovis (Võrumaa) kell 11.00

Jõgeva kultuurikeskuses (Jõgevamaa) kell 11.00

Narva linnuse hoovis (Ida-Virumaa) kell 11.00

Haapsalu Rootsi turu juures (Läänemaa) kell 11.00

Eesti Rahva Muuseumi A sissepääsu ees (Tartumaa) kell 11.00

Viljandi lauluväljakul (Viljandimaa) kell 11.30

Paide keskväljakul (Järvamaa) kell 12.00

Laulu- ja tantsupeo ühisvaatamisteks on üle Eesti paigaldatud 3x5 meetri suurused LED-ekraanid. Kuna tegemist on juubelipeoga, siis on maakondlikud korraldajad mitmetes paikades hoolitsenud ka lisategevuste eest, et pidu veel meeleolukam oleks. Sissepääs ekraanide juurde kõikjal tasuta. Eraldi ekraanilt saab laulupeo pühapäevast kontserti jälgida tasuta kuni kella 18.00 ka Maarjamäe lossipargis, kuhu on paigaldatud selleks samuti suur ekraan.

Laulupidu on võimalik vaadata otseülekandena ERR-i kanalitest. Kell 13.55 algavat otseülekannet näitab ETV, ETV+ ja ERR.ee portaal ning viipetõlkega kontserti vahendab samuti ERR.ee portaal.

Raadiost saab laulupidu kuulata Vikerraadio ja Klassikaraadio vahendusel.