Galerii. Rein Veidemann esitles esseedekogumikku

Rein Veidemann esitles esmaspäeval Mati Undi muuseumis oma uut esseedekogumikku "Kui sõna on su saatus".

Milleks meile kirjandus? Mis saab lugemisest ja lugejaist? Miks eesti kultuur on olemasolukultuur? Mida tähendab olla eestlane? Mis on üldse elu mõte? Neile küsimustele otsib pihtimuslikult vastust Rein Veidemanni esseedekogumik "Kui sõna on su saatus".

Sellesse raamatusse on kirjandusteadlase, õppejõu, kriitiku ja kirjanikuna tuntud literaat valinud vähem või rohkem muudetuna tekste neljast viimasest aastakümnest, mis autori arvates kõige enam esindavad tema elukujutust ning eesti kirjandus- ja kultuurimõistmist.

Raamatule on kaassõna "Fausti mõistatus" kirjutanud uue, 1980. aastatel sündinud põlvkonna kultuuriajakirjanikke ning -mõtestajaid Joonas Hellerma.