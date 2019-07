Ilves viie aasta tagusest selfie'st: laulupidu on kaasajastatav

Eelmisel, 2014. aasta laulupeol koos laulukaare all seisnud esinejatega selfie teinud president Toomas Hendrik Ilves selgitas, et selle mõtte eesmärk oli näidata, et laulupidu on võimalik teha kaasaegseks.

Laupäeva õhtul laulupeol viibinud Ilves rääkis ETV-le antud intervjuus, et laulupidu on eestlaste esimene suur kodanikuühiskonna liikumine.

"Enne seda me ei olnud koos, ei olnud mingit ideed, mis ühendaks. Sellega tulid eestlased kokku esimest korda ja tegid midagi koos. Ma olen kogu aeg toonitanud kodanikuühiskonna tähtsust, et see toob meile vabadust, et mitte keegi ei anna seda sulle kandikul," rääkis ta.

Eelmisel laulupeol tegi presidendina avakõne pidanud Ilves lauljatega selfie. Enam pole ta aastaid ühtki selfie't teinud.

"Ma tegin seda, mõnele see ei meeldinud. Aga kogu idee oli see, et laulupidu on asi, mis on kaasajastatav, et me võime seda kõike edasi teha, Eesti traditsioonid. Aga kuna oleme ka dirigiik, siis miks me ei tee selfie't 60 000 inimesega," selgitas ta.