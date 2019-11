New Yorgis esilinastusid Neeme Järvi osalusel tehtud muusikafilmid

Filmiõhtu kuulus rahvusvahelise sümpoosioni "Mahler in New York" programmi ja selle peakorraldaja oli New Yorki Gustav Mahleri ühing. Filme näidati reede, 8. novembri õhtul Broadwayl asuvas NYIT Theater'is.

"Teatris oli õhkkond väga pidulik ja hea, täismaja, st saal oli vaatajaist täis. Kavas oli kaks Jason Starri dokumentaalfilmi. Järgmisel päeval toimus rahvusvaheline Gustav Mahleri loomingule pühendatud sümpoosion. Mahleri päevadele oli tulnud külalisi kümnetest maadest, sh ka Lõuna-Ameerikast, Mehhikost jm. Kohal olid Mahleri ühingute presidendid paljudest riikidest, samuti ühenduse Video Artists International distribuutorid. Meie ERSO esitused neis kahes filmis said kõrge hinnangu," rääkis Järvi ise.

Filmide autor on peamiselt muusikafilme teinud, Eestiski mitmeid kordi viibinud ameerika filmimees Jason Starr.Tema kahest muusikalisest dokumentaalfilmist tuli üks maailmaesilinastusele, see on film noore Gustav Mahleri esimesest sümfooniast "Titan" pealkirjaga "Mahler's Titan: Romance, Dead and Triumph of a Young Musician". Teine film, mis on tehtud Tallinnas, oli New Yorgis esilinastusel: "On Mahler's Songs of a Wayfarer" ("Rändselli laulud"), kus solist USA bariton Thomas Hampson. Mõlemas filmis oli orkester Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Neeme Järvi juhatusel.

Sümpoosioni päev 9. november oli ettekandeid täis ja toimus Columbia ülikooli Prantsuse majas. Avatundidel sai küsimuste alla ka Thomas Hampson. Ettekandeid oli pm USA ülikoolide teadlastelt, samuti nt Itaaliast, Austriast, Hollandist, lõppkokkuvõtte tegi New Yorki Gustav Mahleri ühingu president Lew Smoley. Päeva lõpetas kontsert Hugo Wolfi ja Gustav Mahleri lauludest.

Jason Starr on samas produtsendina enam kui saja muusikafilmi ja teleprogrammi autor. Esimese silmapaistvama koostöö (neid on siinnimetatuist rohkem) tegi ta Neeme Järviga 2006. aastal, mil jäädvustas Mahleri sümfoonia nr 2 ("Ülestõusmissümfoonia"), esitajad Järvi käe all ühiselt NY filharmoonia, Philadelphia, Detroiti, NY Metropolitan Opera ja New Jersey orkestrid koos kooriga.

Järgmine suur koostöö sündis 2007 Tallinnas Neeme Järvi 70. sünnipäeva tähistamisel, kus ta filmis Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva puhuks üles ka Rudolf Tobiase "Joonase lähetamise" ettekande. 2012 filmis Jason Starr oma meeskonnaga Gustav Mahleri ja Richard Straussi muusikat Neeme Järvi ja Orchestre de la Suisse Romande'iga Genfis, kus üks soliste oli Thomas Hampson. 2014 tegi ta Mahleri "Laulu Maast" uuesti sama orkestriga, sealhulgas Thomas Hampsoniga, ka Šveitsi televisioonile.