Priit Kuuse kroonika: Eesti muusikud maailma lavadel augustis

30.07-7.08 Ansambel Heinavanker esineb Margo Kõlari juhatusel kaheksa kontserdiga Taanis ja Rootsis. Taani kontserdid: 30.07 Sorø muusikafestivalil Tersløse kirikus Dianalundis, 1.08 Vor Frue kirikus Svendborgis, 3.08 Holstebro kirikus, 5.08 Skageni kirikus, 6.08 Vestervige kirikus ja 7.08 Thistedi kirikus. Rootsis toimuvad kontserdid: 4.08 Särö kirikus ja St. Laurentiuse kirikus Falkenbergis. Kava kannab pealkirja "Terra Mariana" ja selles on gregooriuse laulu, renessanss-polüfooniat ja eesti rahvakoraale.

1.08 Leedus Nida kuurordis mängib Eglė Andrejevaitė Arvo Pärdi palu klaverile, ettekandel neli teost: "Für Anna Maria", "Ukuaru valss", "Aliinale", "Variatsioonid Ariinuška tervekssaamise puhul". Thomas Manni muuseumis toimuv kontsert kannab pealkirja "Haiku Nidai". Kavas on alustuseks Chopini prelüüdid op. 28.

1.08 Arvo Pärdi "Fratres" on ettekandel Bosnias-Hertsegoviinas Sarajevo Cinemas Sloga's, mängivad Stanko Madić (viiul) ja No Borders Orchestra (NBO), dirigeerib Premil Petrović. Kontsert sarjast Balkan Season Tour 2019, see on orkestri iga-aastane, seekord 7-kontserdiline suvesari (kava muutmata, vahetuvad saalid), kus esitamisel NBO tänavuseks tellitud oma heliloojate viis uusteost.

1.-7.08 Eesti metsosopran Monika-Evelin Liiv laulab taas Prantsusmaal Baugé ooperifestivalil Anjou maakonnas kahes juulikuul esietendunud lavastuses: 2. daamina Mozarti ooperis "Võluflööt", mille lavastanud Bernadette Grimmett, etendused: (26. VII esietendus), 1., 4. ja 7.08, ning teises lavastuses Azucenana Verdi ooperis "Trubaduur" (lavastanud Bernadette Grimmett), etendused: (28.07 esietendus), 3. ja 6.08. Mängib Ulster Orchestra ning mõlema lavastuse dirigendiks on Baugé festivali musikaline juht, West London Sinfonia jmt muusikadirektor Philip Hesketh. Ooperiõhtud leiavad aset festivali jaoks rajatud teatris Les Capucins.

1.-15.08 Viinis elava Eesti soprani Katrin Targo kaheksa kontserti Viinis ja selle ümbruses orkestri-,ja koorisolistina suurvormide ettekandel. Tema augustikuu päädib aga hoopiski Narva Ooperipäevadel Bellini "Norma" kahel kontsertettekandel solistina nimiosas. Esinemised: 1.08, 12.08 (kaks kontserti) ja 15.08 (kaks kontserti) Palais Auerspergis koos Wiener Residenz Orchesteriga (kavades Mozart ja J. Strauss); 4.08 Chaminade'i Missa Viini St. Augustini kirikus; 10.08 ajastu pillidel mängiva Salzburgi Orchester 1756 ees koos Salzburgi kontserdiühingu koori ja solistidega sopranisolistina Mozarti Reekviemi ettekandel Viini Karlskirches, 14.08 Viini börsi saalis Wiener Residenz Orchesteriga (Mozart ja J. Strauss).

2.08 Annely Peebo laulab Soomes Savonlinna ooperifestivalil Olavinlinna kindluses külalistrupi Viini Volksoperi lavastuses. Ta on laval Johann Straussi operetis "Nahkhiir" Prints Orlofsky osas. Dirigeerib Alfred Eschwé, lavastuse on teinud Robert Meyer.

2.08 Arvo Pärdi teos "Da pacem Domine" on kavas Itaalias Ravello festivalil Villa di Rufolo Wagneri aias, esitab Odhecaton Ensemble (11 meeshäält ja üks sopran), juhatab Paolo da Col.

3.08 Saksamaal Schleswig-Holsteini festivalil mängivad Daniel Hope (viiul) ja Jacques Ammon (klaver) Arvo Pärdi teosed "Peegel peeglis" ja "Fratres", kontsert Lübeckis Rantzau palees.

3.-18.08 Viiuldaja Kirsti Kuusk, duopartneriks vioolal Jean-Paul Kress Pariisist, on osalised pidusarjas Costa Ricas 29. Festival de Música BAC Credomatic. Nende kavas on viis kontserti: 3.08 (Hotel Punta Leona, Sala Columbus), 7.08 (Planet Hollywood Resort), 10.08 (Hotel Borinquen), 15.08 (Reserva Conchal, Club de Playa) ja 18.08 (Hotel Tirol). Ettekandel olid Mozarti Duo nr 1 G-duur KV 423, Bachi Prelüüd Süidist nr 1, Ysaÿe' Sonaat sooloviiulile op 27 nr 2 "Obsession", Fauré Pavana op 50, Martinů Madrigal nr 1 H 313, Händeli/Halvorseni Passacaglia, Bachi Badinerie ja Carlos Gardeli Tango.

4.08 USAs Cincinnati Nature Center's (OH) toimuval Cincinnati kammerorkestri kontserdil on kavas Arvo Pärdi "Fratres", solistideks Celeste Golden Boyer (viiul), Nebojsa Jovan Zivkovic (löökpillid), dirigeerib Eckart Preu. Kava kannab nimetust "Nature Rhytms". Ettekannet saadab harukordselt mahukas sõnaline tutvustav materjal orkestri kodulehel.* Pärdi pala "Aliinale" mängib 74. klaverimuusika festivalil Poolas Duszniki-Zdróje's Tomasz Ritter. * Prantsusmaal Bréhan'is (Abbaye Notre-Dame /ND/ de Timadeuc) esitab Arvo Pärdi teose "The Deer's Cry" Ensemble Vocal Alkemia (11 liiget), juhatab Thérèse Louvet. Normandias annab ansambel selle kavaga veel kolm kontserti: 5.08 Locmariaquer (Eglise ND de Kerdro), 6.08 St Avé (Chapelle ND du Loc) ja 8.08 Pontivy (Basilique ND de Joie).

5.08 USAs Aspenis (CO) tuleb Aspen Chapeli 50. aastapäeva galakontserdil ettekandele Arvo Pärdi teos "The Beatitudes", esitab Aspen Chapel Choir, orelil Susan Nicholson, dirigent on Victor Minke Huls.

6.08 Göteborgi kultuurifestivalil Rootsis esineb kaks väljapaistvat hiljaaegu asutatud Eesti jazziansamblit, Tormis Quartet ja Mingo Rajandi Quintet. Neile on usaldatud festivali kavas Nefertiti jazziklubis koguni kolm ja pool tundi (kl 16.30 – 20). Avame ka ansamblite koosseisu. Tormis Quartet'is esinevad Kadri Voorand – laul, Liisi Koikson – laul, Jaak Sooäär – kitarr, Paul Daniel – kitarr; Mingo Rajandi Quintet'is musitseerivad Mingo Rajandi – kontrabass ja kompositsioonid, Liisi Koikson – vokaal, Joel Remmel – klaver, Marek Talts – kitarr ja Ahto Abner – trummid. Festivali toetajate hulgas on Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

6.08 Etno-Espa linnafestivalil Soomes astuvad üles Eesti pärimusmuusika ansambel Tintura (Karoliina Kreintaal, Taavet Niiler ja Lauri Täht) ning näitleja ja muusik Arno Tamm. Nende kavas tutvustatakse Siberi eestlaste laule. Esinemise korraldajaid on Helsinkis asuv Eesti Instituut.

6.08 Saksamaal Rheingau festivalil "Twilight People" esitavad kontratenor Andreas Scholl ja pianist Tamar Halperin Arvo Pärdi teosed "Es sang vor langen Jahren" ja "Vater unser", kontsert Johannisbergi lossis (Geisenheim-Johannisberg).

7.08 USAs Alexandria festivalil (MN, Bethesda Lutheran Church ) mängib Lux String Quartet Arvo Pärdi pala "Fratres".

8.08 Arvo Pärdi "Fratres" on kavas ka USAs Bostonis (MA) festivalil Chinese Performing Arts Summer, kontsert New England Conservatorys, esitavad Sam Ou (tšello) ja Chi-Chen Wu (klaver). * Arvo Pärdi teose "Mozat-Adagio" esitab La Jolla Music Society festivalil trio Benjamin Beilman (viiul), Annie Jacobs-Perkins (tšello), George Li (klaver), kontserdipaik on The Conrad Prebys Performing Arts Center, USA, San Diego (CA).

8. ja 9.08 Folkansambel Trad.Attack! osaleb keldi muusikale pühendatud Guinness Irish Festivalil Šveitsis Sionis ja Ancient Trance Festivalil Saksamaal Tauchas.

8.-23.08 Duo Maarja Nuut & Ruum esineb kavaga "The Other Sound" Saksamaal, Soomes ja UK-s. 8.08 toimub nende kontsert Alam-Reinimaal Rees'is 38. Haldern Pop Festivalil, 9.08 megamõõdetega linnafestivalil Flow Soomes Helsinkis, 23.08 taas Saksamaal Berliinis festivalil Pop-Kultur (Kino in der Kulturbrauerei).

9.08 Arvo Pärdi pala "Vater unser" on Raschèr Saxophone Quarteti kavas Poolas, seade teinud Andreas van Zoelen; esitus toimub Szczecini Filharmoonia kontserdisaalis Stanisław Moniuszko mälestuskontserdil "Sacrum non profanum".

10.08 Iirimaal Kilkenny kunstide festivalil The Black Abbey's on kavas pidustuste avakontserdil Arvo Pärdi teosed "Fratres", "Es sang vor langen Jahren", "Summa", "Stabat Mater". Esitavad Roisin O'Grady (sopran), Sharon Carty (metsosopran), Eamonn Mulhall (tenor) ning keelpillikvartett Musici Ireland.

10.-15.08 Tšellist Aare Tammesalu kontserdid Kreekas (14. Festival of Cyclades) Sýrose saarel Ermoúpolises. Kõik kontserdid toimuvad Milano La Scala koopiana ehitatud Apollo teatris. 10. ja 13. VIII mängib Tammesalu kaasa festivaliorkestris, mida juhatab festivali kunstiline juht Yannos Margaziotis, kes on ka Kreeka Rahvusooperi orkestri kontsertmeister. 10. VIII on kavas festivali avakontserdil Bachi, Mozarti, Dvořáki ja Respighi looming, 13. VIII Bach, Vivaldi, Purcell ja Händel. 15. VIII toimub kammerkontsert, kavas "Kammermuusika juveelid" mängib Tammesalu koos viiuldaja Yannos Margaziotise ja pianist Simone Leitaoga (Brasiilia) Glinka "Kolm vene laulu" ning vioolamängija Enkela Kokolani (Kreeka) ja pianist Simone Leitaoga Brahmsi Trio vioolale, tšellole ja klaverile op. 114.

11.08 Lätis kontserdil Mālpilsi kultuurikeskuses mängib Atomos Saxophone Quartet Arvo Pärdi pala "Summa".

12. ja 16.08 Lauljatar Külli Tomingas osaleb kahel kontserdil Itaalias. 12. VIII toimub Forte dei Marmi Villa Giulinis ooperimuusika kontsert, pühendatud Leonardo da Vincile ja Kuul käimise aastapäevale. Esinevad sopran Milica Ilic, metsosopran Külli Tomingas, tenor Alessandro Fantoni, tšellol Marco Michele Rossi ja klaveril Luca Schieppati. 16.08 esineb Kawai Ledro Festivalil Trentino lähistel duo Schieppati – Tomingas, kavas Liszt ja Gershwin.

13.08 Londonis kuulsal festivalil Proms (nr 36, Late-Night Mixtape) on Royal Albert Hallis hilisõhtul esitamisel ka Arvo Pärdi "Fratres", mängivad ansambel Tenebrae ja 12 Ensemble, juhatab Nigel Short.

13.08 Mihhail Gerts dirigeerib populaarses suvsesarjas "BBC Summer Invitation Concert" juhatab Gerts Iirimaal Ulsteri Orkestrit Belfastis Ulster Hallis, kavas Mendelssohni "Meeresstille und glückliche Fahrt" ning Brahmsi Klaverikvintett Arnold Schönbergi seades.

14.08 Rahvusvahelisel festivalil "Gnessin Air na Znamenke" Moskvas Gnessinite kooli suvelaval esitab Venemaa Gnessinite-nimelise Muusikaakadeemia kammerkoor Lauri Jõelehe teose "Palve" oboele ja koorile; Juhan Viidingu tekst lauldakse eesti keeles, solist oboel Aleksei Savinkov, juhatab Pjotr Savinkov.

14.-31.08 Risto Joost dirigeerib Tšehhimaal, Saksamaal, Norras ja Ungaris. Tšehhis juhatab ta Brno Filharmoonia orkestri kontserti "Romantiline karneval" 14.08 Špilberki lossis Brnos ja sama orkestriga sama kava 24.08 Berliinis Britzer Garteni pargis vabas õhus, siin kannab kava sarja pealkirja "Feuerblumen und Klassik Open-Air 2019". Ettekandel on autoriteks Berlioz, Offenbach, Lehár, Smetana, Dvořák, kaastegev on sopran Patricia Janečková. 23.08 dirigeerib Joost Kuninganna Sonja rahvusvahelise muusikakonkursi finalistide kontserti Norra Rahvusooperi- ja balletiteatri suurel laval, finaliste saadab Norra Rahvusooperi orkester. 31.08 on Risto Joost kutsutud juhatama Plácido Domingo lauljate konkursi "Operalia" üht lõpukontserti "The Voices of 2019!" Ungaris Györis, kus mängib Györi Filharmoonia orkester ning solistideks Soloman Howard (bass), Edward Parks (bariton) ja Eszter Sümegi (sopran).

16.08 Kataloonias Conca de Barberà kloostris Monestir de Poblet on kavas Arvo Pärdi "Stabat Mater", esitavad La Capella Reial de Catalunya ja Hespèrion XXI Jordi Savalli juhatusel ja kaastegevusel.

16.08 Poolas Gdańskis toimuval Soundrive Festivalil (16.-18.08) teeb kaasa Eestist ka Tommy Cash.

17.08 Vokaalansambel Vox Clamantis esineb Jaan-Eik Tulve juhatusel Saksamaal vokaalmuusika festivalil RheinVokal St Laurentiuse kirikus Bad Neuenahr-Ahrweileris, ettekandel Arvo Pärt ("Missa syllabica"), Machaut, Perotinus, Dunstable, Stravinski, David Lang ja gregooriuse koraalid. Kava kannab pealkirja "Estnische Visionen". * Iirimaal Valentia saarel (St John the Baptist Church) on esitlemisel Pärdi teosed "Peegel peeglis" ja "Psalom", mängivad Mary Dullea (klaver), David Quigley (klaver), Darragh Morgan (viiul), Keith Pascoe (viiul), Emma Curtis (viiul), Alexander Casson (viiul), Rosalind Ventris (vioola), Martha Campbell (vioola), Yseult Cooper Stockdale (tšello), Tim Gill (tšello). Kontsert festivalil Chamber Music on Valentia (15.-18.08).

17.08 Organist Ulla Krigul annab sooloõhtu Ukrainas Lvivi Orelisaalis. Kavas Erkki-Sven Tüüri "Spectrum I", "Spectrum II", "Spectrum III", "Spectrum IV".

17.-18.08 Tuulikki Bartosik akordionil mängib koos pianist Timo Alakotilaga Soomes Hyvinkääl festivalil KaukasEloFolk. 19. VIII on ta partneriks akordionist Maria Kalaniemi, astutakse üles Soomes Pentalas Juuri Juhla Summeril.

18.08 Pianist Johan Randvere esineb kontserdil "Muusika kahele" koos leedu pianisti Justas Šervenikasega Leedus Baisogala mõisas. Ettekandel on Bach, Ravel ja Rahmaninov.

18.08 Prantsusmaal Zilia St Rochi kirikus mängitakse Arvo Pärdi pala "Fratres", esitajaks kvartett koosseisus Simon Milone (viiul), Camille Vasseur (viiul), Antonin Le Faure (vioola), Marie-Paule Milone (tšello). * Iirimaal Dublini St Michaeli kirikus mängib Eric Sweeney Arvo Pärdi orelipalad "Annum per annum" ja "Pari intervallo", luulet loeb vahele Mark Roper. * Arvo Pärdi teosed Da pacem Domine ja "Summa" mängib San Remo sümfooniaorkestri keelpillikvartett. Kontsert 56. Cervo kammermuusika festivalil Piazza San Martino'l, Seborga (Itaalia).

19.-24.08 Dirigent ja pianist, praegu Kanadas tegutsev Norman Reintamm ja Aare Tammesalu esinevad Barbadose saarel sealsel klassikalise muusika festivalil. 19.08 toimub festivali osavõtjate-õppejõudude galakontsert ning vastuvõtt Harrison's Cave'is. 19.-22.08 leiavad neljal päeval aset töötoad Prince Cave Hallis, kaks õppejõudu Reintamme ja Tammesalu kõrval samuti Kanadast, pianist Ken Gee ja viiuldaja Paule Barsalou. 22.08 mängivad neli õppejõudu ühise kava The Prince Cave Hallis, Tammesalu klaveripartneriks Reintamm. 24.08 leiab festivali lõppkontsert aset Barbadose muuseumi saalis.

20.08 Hispaanias Santanderi festivalil mängib Windu Quartet Arvo Pärdi pala "Pari intervallo", kontserdipaigaks Palacio de Festivales, Sala Argenta.

21.08 Dirigent Kristiina Poska juhatab Lyoni Rahvusorkestrit Berliozi festivalil La Côte-Saint-Andrés Louis XI lossis, kavas on Hector Berliozi "Rêverie et Caprice" op 8 (solist Renaud Capuçon viiulil), Raveli "Paat ookeanil", Debussy "Meri" ja Henri Dutilleux' "L'Arbre des Songes".

21.08 Itaalias Sitsiilia saarel Palermo klassikasuvel (27. VII – 2. IX) on kavas Arvo Pärdi teos "Mozart-Adagio", mängivad Elina Akselrud (klaver), Amalia Hall (viiul), Bruno Crinò (tšello). Kontsert toimub Palazzo Steri's.

22.08 Arvo Pärdi oopus "Vater unser" kõlab Türgis 2. Istanbuli Sakip Samanci Museumis Bachi-suvefestivalil (5. VIII – 5. IX). Selle esitavad dirigendina Martin Petrik, Nazlı Erdoğan (sopran) ja ansambel Musica Minore.

22.08 Eestist pärit électro-popartist Andres Kõpper (Noëp) astub üles Prantsusmaal pidustustel Sète'is (22.-27.08, Fêtes Saint Louis Sète 2019) avapäeva õhtul. Seni viimane välisesinemine toimus tal 29. juunil üritusel Festival Printemps des Comédiens Prantsusmaal Montpellier's (siinsel Prantsuse Raadio festivalil esinesid tänavu ka ERSO ja Neeme Järvi ning kohaliku orkestriga Kristjan Järvi), enne seda olid tal kontserdid maikuul Saksamaal Münchenis, Frankfurtis ja Kreuzbergis.

22.-28.08 Schumann Quartetti esinemised Saksamaal, Hollandis, Austrias ja Itaalias (vioolal mängib Liisa Randalu). 22.08 Johannesbergi loss Saksamaal Geisenheimis, 24.08 Hollandis Zeistis, 26.08 Austrias Schwarzenbergis Angelika-Kauffmann-Saalis (festivalil "Schubertiade"), 27.08 Itaalias Prissianis Katzenzungeni lossis (Merano muusikanädalad) ja 28.08 Itaalias Tschermsis Baslani lossis (Merano festival). Kavades Debussy kvartett g-moll op. 10, Herrmanni "Echoes", Schuberti kvartett nr. 15 G-duur op. 161, Francki Klaverikvintett f-moll, klaveril Boris Giltburg (Hollandis) ja Kit Armstrong (Austrias), Janáčeki kvartett "Intiimsed kirjad".

23.08 Tallinna Kammerorkester ja viiuldaja Robert Traksmann solistina esinevad Poolas Gdański ajaloolises Oliwa pargis abtipalee sisehoovis. Märgitakse, et hoone ja park valmisid enne, kui Mozart kirjutas oma esimese pala. Mozartile pühendatud festivalil "Mozartiana" (18.-24.08) dirigeerib TKO-d Juha Kangas, ettekandel on Sümfoonia nr 17 G-duur KV 129, Marss orkestrile F-duur KV 248, Marss orkestrile D-duur KV 445, Viiulikontsert nr 4 D-duur KV 218, solist Robert Traksmann, 5 kontratantsu KV 609, Divertisment D-duur KV 136. Kontsert on tasuta.

23.08 USAs Bellinghami Mount Baker Theatre'is (WA) on esitamisel Arvo Pärdi teosed "Kollaaž teemal B-A-C-H" ja "Kui Bach oleks mesilasi pidanud ...". Mängivad Bellingham Symphony Orchestra ja Gail Ridenour (oboe), dirigeerib Yaniv Attar.

24.08 Arvo Pärdi teoste esitusi. Austraalias North Stradbroke'i saarel Minjerribah' Point Lookout Community Hallis on ettekandel Arvo Pärdi teos "Summa", mängib Black Square String Quartet, kus esiviiuldajaks on Camille Barry. * Belgias Brugge Concerrtgebouw's on esitamisel Pärdi suurteos "Kanon pokajanen". Selle laulab Collegium Vocale Gent, dirigeerib Kaspars Putniņš. Sama kava laulab kammerkoor viie kontserdiga sarjas oktoobri lõpupoolel, mil esinemispaigaks on Belgia keskuste kõrval ka Saint- Roch'i kirik Pariisis * Prantsusmaal Vézelay' Sainte-Marie-Madeleine'i basiilikas esitab kammerkoor Lés Métaboles Arvo Pärdi teosed "Magnificat" ja "Nunc dimittis". Kava "Mysterious Nativity" dirigeerib Léo Warynski. * Itaalias Aosta katedraalis mängib Olivier Salandini orelil Arvo Pärdi teose "Annum per annum".

24.-25.08 Organist Ines Maidre kontserdid Hollandis. 24.08 mängib ta soolokava Haarlemi St Bavo kiriku orelil, 25.08 leiab tema kontsert aset Haagis, Abdijkerk Loosduinen'is.

25.08 Ooperibass Ain Anger laulab Šotimaal Edinburgh' festivalil Wagneri tetraloogia "Nibelungide sõrmus" viimases ooperis "Jumalate hukk" Hageni osas. Ooperis on osatäitjateks valitud tunnustatud lauljad, nagu Burkhard Fritz (Siegfrid), Josef Wagner (Gunther), Samuel Youn (Alberich) jt. Juhatab Šoti Kuningliku rahvusorkestri peadirigent Sir Andrew Davis, lavastajaks on Timothy Dean.

25.08 Arvo Pärdi oreliteos "Pari intervallo" kõlab Hollandis Steendereni Remigiuskerkis, mängib Loreto Aramendi. * Arvo Pärdi "Trivium" on etttekandel Iirimaal Dublini St Michaeli kirikus, mängib organist Peter Van de Velde.

25. ja 30.08 Eesti ooperibass Koit Soasepp laulab solistina Stockholmis ja Helsinkis. 25.08 esineb ta Läänemere festivalil Stockholmis Soome Rahvusooperi etenduses Wagneri ooperist " Reini kuld" Fasolti osa. Ooperi on lavastanud Anna Kelo ja dirigeerib Esa-Pekka Salonen, kes on ühtlasi ka Baltic Sea Festivali kunstiline juht ning algatajaid 15 aastat tagasi. 30.08 laulab Koit Soasepp Soome Rahvusooperis oma majas Helsinkis Wagneri ooperis "Reini kuld" samas Fasolti osas, etendust korratakse septembris veel viiel õhtul.

26.08 Ars Nova Copenhagen esitab Paul Hillieri juhatusel Arvo Pärdi teosed "Virgencita", "Habitare fratres in unum", "Ja ma kuulsin hääle ...". Kontserdipaigaks Hispaanias on Ávila Auditorio Municipal de San Francisco. * Arvo Pärdi teosed "Peegel peeglis ja "Aliinale" kõlavad Singapuris Ka Jeng Wongi klaverikavas, kontsert Esplanade'i Recital Studios. Kava kannab nime "God or no God".

26.-31.08 Ansambli Metsatöll Põhja-Ameerika turnee (II osa) kavaga "Pagan Rebellion": 26.08 USA, Detroit (MI), Token Lounge; 27.08 Kanada, Toronto, Velvet Underground, 28.08 Montréal, Foufounes Electriques, 29.08 Quebec City, L'Anti; 30.08 USA, Providence (RI), Alchemy, 31.08 New York (NY), Gramercy Theater... See on ansambli tegevuse algusest arvates 770. kontsert. Kontserdireis jätkub esinemistega pea igal päeval kuni 23.09 pm USAs, vaid 2 kontserti veel Kanadas.

27.08 Andres Mustonen ja Hortus Musicus astuvad üles Türgis Istanbulis. Kontsert toimub Sakıp Sabancı Museumis, kaastegev Tahir Aydoğdu kanun'il. Esinetakse Bahçede Yaz Festivali programmis.

27.08 Arvo Pärdi teos "Summa" on kavas Soomes Helsinki Musiikkitalos. Mängib Tarusa Kammerorkester Ivan Velikanovi juhatusel. Kontsert sarjast "Ida ja lääne muusikaline dialoog". Kontsert kordub 28. VIII Tallinnas Mustpeade Majas ja 30. VIII Peterburis Riikliku koorikapella saalis.

28.08 Rootsi Raadio koor astub üles Tõnu Kaljuste juhatusel kontserdiga "MS Estonia in memoriam", mis on pühendatud 25 aastat tagasi parvlaeval Estonia hukkunute mälestusele. Kontsert Rootsi Raadio kontserdisaalis Berwaldi hallis Stockholmis toimub Läänemere festivali (Baltic Sea Festival, 24.-31.08) programmis. Esitamisel on Jaakko Mäntyjärvi "Canticum Calamitatis Maritimae" ning Rahmaninovi "Koguöine jumalateenistus". Kontserdist tehakse videoülekanne Arvo Pärdi Keskusesse ning seda saab otse kuulata ka Klassikaraadiost. Kontserdile eelneb Joonas Hellerma ja mereteadlase Tarmo Soomere vestlus Arvo Pärdi Keskuse saalis, mis läheb video vahendusel Laulasmaalt Stockholmi ning ka teistesse festivalil osalevatesse riikidesse. Rootsi Raadio programmis P2 kantakse otse üle kõik Stockholmis toimuva festivali kontserdid.

28.08 Kammerkoor Collegium Musicale avab oma 10. hooaja Kiievis, esinetakse Endrik Üksvärava juhatusel Sofia katedraalis, kavas ainult Eesti muusika, Arvo Pärdi. Cyrillus Kreegi ja Pärt Uusbergi teosed, Arvo Pärdi loomingust on ettekandel "Bogoroditse Djevo", "Alleluia Tropus", " Kleine Litanei", "Zwei Slawische Psalmen", "Most Holy Mother of God", " I Am the True Vine", "Virgencita","Da pacem Domine" ning " Ja ma kuulsin hääle ...". Kutsetega kontserdil tähistatakse Ukraina iseseisvuspäeva, Eesti Vabariigi taasiseseisvuspäeva ja Arvo Pärdi sünnipäeva, mis on 11. septembril.

29.08 Tallinna Kammerorkester ja solistid esinevad Tõnu Kaljuste dirigeerimisel Arvo Pärdi autorikontserdiga Stockholmi Berwaldi hallis Läänemere festivalil. Kava kannab nimetust "Music of all colours", solistideks Maria Listra (sopran), Marrit Gerretz-Traksmann (klaver), Harry Traksmann (viiul), Robert Traksmann (viiul), Leho Karin (tšello). Kavas on "Aliinale", "Fratres", "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", "Trisagion", "L'abbé Agathon", "Peegel peeglis", "Tabula rasa" ja "Vater unser". Otseülekanne Rootsi Raadio programmis P2.

29.08 Paavo Järvi dirigeerib Jaapanis Beethoveni ooperi "Fidelio" kontsertettekannet Tokyo Orchard Hallis. Laval on solistid Euroopa paremate hulgast: Adrianne Pieczonka (Leonore), Michael Schade (Florestan), Franz-Josef Selig (Rocco) ja Wolfgang Koch (Don Pizarro), New National Theatre Chorus ja Tokyo NHK Sümfooniaorkester. Kava korratakse 1.09.

30.08 Saksamaal tegutsev Mihkel Kütson juhatab peadirigendina Krefeldi ja Mönchengladbachi Teatri orkestri Niederrheinischen Sinfoniker vabaõhukontserti, mis toimub Rheydti lossi hoovis Mönchengladbachis, kaastegevad on solistid Sophie Witte (sopran), Valerie Eickhoff (metsosopran), Woogyi Lee (tenor) ja Rafael Bruck (bariton).

30.08 Arvo Pärdi teost "Eesti hällilaul. Kuss-kuss, kallike" esitab Arctic Philharmonic Chamber Orchestra Henning Kraggerudi juhatusel, pala on ettekandele kontsert-performance'i käigus, mille aluseks on Norra kirjaniku Erika Fatlandi menuromaan "The Border" ("Grensen"). Etendus toimub Norras Tromsø Kulturhusetis. * Saksamaal Kasselis (Museum Sepulkrakultur) on esitamisel Pärdi "Fratres", mängivad Tianwa Yang (viiul) ja Nicolas Rimmer (klaver). Kontsert kuulub festivali "Begegnungen" programmi.

Varasemast

11.-17.07 Harjumaa Keelpilliorkester esines Imre Rohuvälja juhatusel oma 16. hooaja lõpetuseks nelja kontserdiga vabas õhus Itaalias rahvusvahelisel orkestrite festivalil Orchestre Giovanili. Kontserdipaigad:Firenzes Piazza Signorial, Montecatinis Terme Tettucios, San Gimignanos Piazza Duomos ja Cremonas Cortile Federico II-s. Kavades kõlas rohkesti eesti muusikat, sh orkestri tellitud pala, Pärt Uusbergi "Äramaale".

27.-29.06 Budapestis 5. kooride ja orkestrite rahvusvahelisel festivalil tegi kaasa Viimsi kooli vilistlaskoor Andrus Kalveti juhatusel. Üritust korraldab ühendus Musik Reisen Faszination (kunstiline juht dr. Peter Laskowski Saksamaalt), kelle eestvõtmisel toimuvad samasugused iga-aastased pidustused ühenduse European Choral Association tiiva all paljudes maades Euroopas. Esimesel suurel ühiskontserdil 28.06 Szent Istváni basiilikas esitas iga Budapesti kutsutud koor või orkester vaid ühe pala. Eesti koor valis selleks Cyrillus Kreegi vaimuliku rahvalaulu "Ma tänan Sind..." seade. Osalejaid oli kutsutud Lätist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Tšehhist, Türgist, Kreekast, Iirimaalt, Poolast, USAst, Eestist veel Tapa puhkpilliorkester Priit Rusalepa juhatusel. Koori teine kontsert toimus 29.06 József Attila kultuurikeskuses, kus esitati kohustuslik kava omamaa muusikast. Andrus Kalveti käe all tuli ettekandele kuue helilooja muusikat: Veljo Tormise tsüklist "Ingerimaa õhtud" "Röntyškä" I – II – III, Hain Hõlpuse "Kannel", Miina Härma "Tuljak", Evelin Kõrvitsa "Ütle mis on inimene", popurrii Raimond Valgre lauludest (neli laulu, Tõnis Kõrvitsa seaded) ja Arne Oidi "Suveöö" (Siim Aimla seade); viimased kolm kontserdinumbrit läksid Andrus Kalveti klaverisaatel. Järgmine festival Budapestis toimub juulikuu esimesel nädalal 2020.