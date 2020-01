Soome dirigent Juha Kangas salvestab Tallinna kammerorkestriga uut plaati

Kaasa teevad ka solistid Soomest, Lilli Maijala ja Marko Ylönen. Juha Kangase sõnul on tema jaoks täitumas suur unistus plaadistada just nende solistide ja Tallinna kammerorkestriga, kellega koostöö algas juba 93. aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera"

"Üks oluline asi on, et see orkester on pikka aega koos mänginud. Hea kammerorkester ei sünni ühe korraga, ehkki sinna võib kokku korjata palju häid muusikuid. See pole kohe hea kammerorkester, seda peab tundma õppima ja ühes hingama. Ja see nõuab aega," ütles Kangas.

Viiuldaja Harry Traksmann ütles, et Juha on väga eriline nähtus. "Meil on olnud väga suur õnn, et meie teed tegelikult kammerorkestri algusaastatel ristusid ja kuna ta on ise olnud instrumentalist ja õpetaja, on tal väga suur teadmiste ja kogemuste pagas, mida ta on aastate jooksul meile edasi andnud. Me oleme üritanud teda saada nii palju kui võimalik siia, sest see on mees, kes teab," ütles Traksmann.

Uue plaadi salvestused toimuvad sel nädalal Tallinnas Mustpeade majas.