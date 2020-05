Silver Ainomäe mängib üksinda Arvo Pärdi teost neljale tšellole

Tallinnas sündinud solist-instrumentalist Silver Ainomäe, kellel on selja taga rahvusvaheline muusikukarjäär Euroopas ning kes on alates 2009. aastast töötanud Ameerikas, on pidanud koroonaviiruse tõttu jätma ära hulga kontserte. Sellele vaatamata pole muusik loobunud eksperimentidest ning salvestas kodus üksinda Arvo Pärdi teose "Fratres" neljale tšellole mõeldud versiooni.

Mitmete konkursside laureaadina, juba tunnustatud solistina ning külaliskontsertmeistrina paljude orkestrite juures mänginud Silver Ainomäe tegi oma senises karjääris tõelise kannapöörde. Euroopast pärit noor tšellotäht tuli vaid 27-aastasena võitjaks 40 osalejaga tihedas konkurentsis USAs Denveris resideeriva Colorado sümfooniaorkestri soolotšellisti ametikohale. Peale kõige oli Silver taotlejate hulgas noorim, kuid ta võeti seal väga hästi vastu.

2016. aastast alates on tema koduorkestriks aga Minnesota Orchestra Minneapolises, kus juba pikemat aega on peadirigendiks Soome maestro Osmo Vänskä (2003 – 2022). Vänskä on Jean Sibeliuse muusika hinnatud asjatundja, suurmeistri loomingut palju juhatanud ja ka plaadistanud, olnud Lahtis Sibeliuse festivali algatajaid ja kunstiline juht. Minnesota on omapärane paik USAs ka ajalooliselt, sest siinkandis elab silmapaistev enamus Skandinaavia juurtega asukate järeltulijaid.

Silver Ainomäe töötab Minnesota orkestri tšellorühma kaaskontsertmeistrina, esineb ka solistina ja ansamblites. Samas on ta sealmail tuntud kui hea muusikaorganisaator, uudsete kontserdivõimaluste otsija ning huvitava repertuaariga interpreet. Kuigi ta põhitöökoht on Minnesotas, on ta endistviisi kammermuusikasarja kunstiline juht Colorados Englewoodis, kus ta esines mitmete oma asutatud ansamblitega eelkõige Colorados töötamise ajal. Selle kevade viimane kontsert Ainomäe Ensemble'iga jäi ka seal viiruse tõttu ära.

Ainomäe on repertuaari osas põnev, aga esituste taseme suhtes eriliselt nõudlik. Tema kavades on kõlanud ka Arvo Pärdi teoseid nagu "Fratres" ja "Pro et contra". Kui ERSO tegi 2013. aastal oma tõeliselt menuka USA kontserdireisi, oli Silver Ainomäe kutsutud Eesti esindusorkestri solistiks Antonín Dvořáki Tšellokontserdi ettekandel.

Viiruseoht on sundinud koju jääma tuhandeid muusikuid. Ettevaatlikult avanevad kontserdisaalid alles ehk juunikuu alguspoolel, ja seegi pole kindel. Muusikud annavad endast teada ja realiseerivad end muul moel, sest otse kuulajate ette astuda ei saa. Huvitava ettevõtmisena on Silver Ainomäe nn kodutööna tegelenud Arvo Pärdi teosega "Fratres", videosalvestades üksinda Pärdi versiooni neljale tšellole, monteerides neli partiid kokku üheks videoks. Varem on ta "Fratrest" mänginud korduvalt ühena tšellokvartetis, samuti keelpillikvarteti koosseisus ja keelpilliorkestri solistina koos löökpillidega või ilma nendeta.

Nagu paljud orkestrid, tegi ka Minnesota orkester enda olemasolu näitamiseks projekti "Püsi kodus" salvestuse, kus muusikud mängisid eraldi väikestes ansamblites. Video on Ameerikas juba väga menukas, leides paari nädala jooksul enam kui 50 000 vaatamist ning rohkem kui 2000 hinnangut.

Orkestri mängukavas pidi 1. ja 2. mail oma kodus Orchestra Hallis toimuma ka Johannes Brahmsi Kontserdi viiulile ja tšellole ettekanne, solistideks orkestri kontsertmeister Susie Park ja Silver Ainomäe, juhatamas peadirigent Osmo Vänskä. Nüüd mängisid mõlemad solistid koduprojektis Turtle Islandilt pärit helilooja ja tšellisti Mark Summeri tuntud teose "Julie-0" viiulile ja tšellole.

Eriolukord on välja toonud toredaid meenutusi varasemast. Nii esines Osmo Vänskä ka ise klarnetil klaveri saatel, sest Vänskä esimeseks pilliks professionaalse muusiku tee alguses Soomes oli just klarnet. Orkestrikava, kus Brahmsi duokontserti esitavad Susie Park ja Silver Ainomäe, on edasi lükatud kolmele õhtule augusti lõpul.

Vähe sellest, 26. aprillil pidi aset leidma ka Silver Ainomäe debüüt dirigendina, Minnesota osariigis asuva Mankato sümfooniaorkestriga. Silver on näinud, ja veel rohkem, mänginud kuulsate dirigentide käe all, kui ta kuulus alates 1999. aastast Gustav Mahleri noorteorkestri paljudes maades esinenud koosseisu. Need olid Claudio Abbado, Franz Welser-Möst, samuti Seiji Ozawa. Soomest tugeva ja mitmekülgse muusikuhariduse saanud Ainomäe on läbinud ka kuulsate Jorma Panula ja Atso Almila dirigeerimise meistrikursuse.

Tagasi Arvo Pärdi juurde. "Fratres" ("Vennad") on Pärdi üks populaarsemaid teoseid ja algselt loodud ning esiettekandele tulnud 1977. aastal ühena tintinnabuli sarja teostest. Esimese versiooni sellest kirjutas Arvo Pärt 3-häälse muusikana konkreetset esituskoosseisu silmas pidamata. "Fratrese" esmaettekande tegid Riias ansambli Hortus Musicus liikmed. 1980. aastal tegi Pärt "Fratrese" seade viiulile ja klaverile, mille kandsid Salzburgi festivalil pidustuste tellimusena ette Gidon ja Jelena Kremer. 1982. aastast pärinevad aga seaded Berliini Filharmoonikute tšelloansambli tellimusena kodulinna helilooja käest 4-, 8- ja 12-pillisele koosseisule. Tol aastal elaski Pärt ka ise juba koos perega Berliinis.

Võiksime arvata, et pidev orkestrandi-, solisti- ning ansamblistitöö Ameerikas pole varjutanud noore tšellisti Euroopa-aastatel saavutatut. Silver Ainomäe on vahepeal esinenud ka Eestis, peamiselt suvekuudel Euroopasse tulles. Aga siiski, mõnedki muusikavaatlejad kinnitavad, et Silver Ainomäe oleks nagu kuhugi kadunud. Seepärast tuletaksin meelde mõnda Silveri alustamistest, kust on pärit mitmed tänagi meenutamist väärivad üllatavad saavutused. Õpetajad 1988. aastast: Laine Leichter muusikakeskkoolis, Hannu Kiiski ja Arto Noras Sibeliuse Akadeemias Helsinkis, siit sai Silver ka magistrikraadi, edasi Guildhalli kool ning Razumovsky akadeemia Londonis (alates 2005), professoriks Oleg Kogan, seal kõrval mitmed meistrikursused. Laureaaditiitlid: 1992 Tšehhis Labe äärses Ustís, võit konkursil "Con brio" toob 18-aastasele Ainomäele debüüdi ERSO solistina (2000), järgnevad võidukad Isang Yuni konkurss Lõuna-Koreas 2003. aastal, Lutosławski konkurss Poolas 2005. aastal, kuulus Paolo konkurss Helsinkis 2007. aastal. Hooaeg 2006-2007 tõi Ainomäele Londoni orkestri Philharmonia auhinna, misjärel ta sai kontsertmeistrina mängida kuulsa orkestri turneel, mitmed orkestrid kutsusid teda korduvalt oma tšellokontsertmeistriks külalisena, sh mainekamaid Concertgebouw' kuninglik orkester Amsterdamis.

Solisti, ansamblisti ja orkestrandina on praegu 38-aastane Silver Ainomäe üles astunud juba enam kui 30 maal. 32 aastat on tema lahutamatuks kaaslaseks olnud tšello, ja veel rohkemgi aega ikka – muusika. Olnut ja tehtut on eriti hea meenutada nüüdsetel sunnitud vaikuse päevadel.