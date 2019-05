Kirsti Kuusk ja Klarika Kuusk debüteerivad Buenos Aireses

Alustanud muusikaõpinguid Tallinna muusikakeskkoolis, läksid Klarika ja Kirsti Kuusk koos õppima Moskvasse, konservatooriumi juures asuvasse muusikakooli, sealt edasi konservatooriumisse, mille lõpetasid 1988. aastal (Kirsti jätkas assistentuuris kuni 1990. aastani). Töötanud pikemalt Rootsis, on Kirsti olnud Helsingborgi sümfooniaorkestri kontsertmeistreid 1995–2018, Klarika tegutsenud klaveriõpetajana Stockholmis Europaskolas, Nordic Musikgymnasiumis ja enda asutatud Talangskolas, olnud kontsertmeister eelnimetatud koolides, Folkoperanis, Stockholmi kahes balletikoolis jm. Kirsti on astunud üles mitmeid kordi ka ERSO külaliskontsertmeistrina, kus dirigentide hulgas on olnud Leif Segerstam, Eri Klas, Paavo Järvi, Olari Elts (kõik ühe Nyyd-festivali orkestrikavad), Eesti dirigentide käe all on ta mänginud ka Helsingborgis (Arvo Volmer, Risto Joost, Anu Tali), Vilniuses (Kaisa Roose) jne.

Aastast 2015 elab Klarika Kuusk Buenos Aireses, kus on tegelenud Argentina muusikaga, sealhulgas koostöös helilooja kultuuriloolasest pojapoja Pablo Williamsiga nimeka sümfonisti Alberto Williamsi loomingu tutvustamisel, esinenud kammerkavades kontsertmeistrina mitmelt maalt pärit lauljate ja instrumentalistidega, pm Buenos Aireses, tutvustanud Argentina klaverimuusikat ka Eestis. Kirsti Kuusk elab USA-s Bostonis, ta tegi kaasa Eesti Festivaliorkestri hiljutise väga menuka debüütreisi Paavo Järvi käe all Jaapanis.

Kirsti ja Klarika Kuusk on duona üles astunud peamiselt festivalidel Eestis, Rootsis, Venemaal, Norras, Leedus, Saksamaal, Prantsusmaal Pariisis, Itaalias. Eraldi, solistina või kammerkavades on õed mänginud Lõuna-Ameerikas Costa Ricas, Tšiilis, Argentinas, koos astuvad nad sealmail üles aga esimest korda.

Nende kolmapäevane kontsert toimub kammersaalis Jockey Club Buenos Airese Comision de Cultura sarjas, kus tehakse kontserte juba alates 1882. aastast.

Kava avab Euroopa klassika, Franz Schuberti "Grand duo" op. 162, sellest osad Allegro moderato ja Scherzo. Seejärel kõlab Eesti muusika tuntuima, Arvo Pärdi "Fratres". Kava edasine osa on pühendatud Tšaikovskile ja Piazzollale: ettekandel Pjotr Tšaikovski "Melanhoolne serenaad" op. 26, tema "Valss-scherzo" op. 34 ning "Meloodia" op. 42; ning siis Argentina meistri Ástor Piazzolla "Histoire du tango", loodud 1986. aastal. Selle kolme osa on mängitud mitmete erinevate koosseisudega, isegi lauljaga: "Bordello 1900", "Café 1930" ja "Nightclub 1960".