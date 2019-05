"Plekktrummi" kultuurisoovitused möödunud hooajast

Philippe Jourdan soovitab

"Kui ma olin noorem, palju aastaid tagasi, oli üks raamat, mis mind väga palju aitas sisemise, hingelise raskuse ajal. Lugesin Aurelius Augustinuse "Pihtimusi", mis on ka eesti keeles olemas. Üks osa sellest on kindlasti natuke vananenud. Aga tema elulugu ja vaimne teekond on midagi, mis on kujundanud õhtumaa kultuuri ja võib väga palju öelda ka täna."

Slawomira Borowska-Peterson soovitab

"Igal inimesel võiks kotis olla üks luulekogu. Et kui ei leia lahendust või mõtted liiga kibedaks muutuvad, on kohe hea võtta..."

Lauri Vasar soovitab

"Nagu ütleb Raja Teele – kõigepealt ma soovitaksin iseennast! Tulge Berliini riigiooperisse vaatama Mozarti "Figaro pulma" ja Prokofjevi "Kihlust kloostris"! Tasub tulla!"

Julia Laffranque soovitab

"Meil on Tagaranna külaseltsiga, mis asub Saaremaal, fantastiliselt kaunis paigas, plaanis teha 2019. aasta suvel Tagaranna küla kirjanduspäev, esimest korda. Loeme endises nõukogude vaatlustornis luuletusi ja räägime kirjandusest! Sinna juurde veel Aare Tammesalu Mustjala muusikafestival ja Saaremaa ooperipäevad!"

Aija Sakova soovitab

"Tahaksin julgustada inimesi süvitsi minema, iseendasse vaatama. See on seda väärt... Küsida endalt, mis on tegelikult minu hirmud? Mida ma kardan ja miks? Mis on see, mida ma tegelikult tahan? Ja mida ma saan täna teha selleks, et liikuda selle poole? Neid küsimusi tahaksin julgustada inimestel endale esitama."

Tõnis Mägi soovitab

"Arthur Võõbuse "Kummargil käsikirjade kohal" on see raamat, mida ma väga soovitan lugeda. Mees tegi 36 reisi Lähis-Itta, avastas tohutu hulga senitundmatuid Süüria käsikirju ja asutas 1978. aastal Chicagos Süüria käsikirjade uurimise instituudi. See on fantastiline raamat. Ja teine raamat – "Riigi saladus" – on minu lemmikkirjanikult Mika Waltarilt. See räägib ühest jõukast roomlasest, kes saabub Jeruusalemma päeval, mil Jeesus risti lüüakse."

Milvi Martina Piir soovitab

"Meil on praegu juubeliaasta – Eesti Vabariik 100. Selle puhul on kombeks teha kingitusi, sada seda ja sada teist. Minu kingitus on, et ma loen selle aasta jooksul läbi sada raamatut. Praegu on käsil üheksakümne teine. Aga ma tean täpselt, mida ma loen vana-aastaõhtul. Siis loen ma oma sajandat raamatut, mida ma olen tegelikult lugenud juba palju kordi. See on lasteraamat "Seme Amacemilt" itaalia autorilt Roberto Piuminilt. Seme on üks olend, ta pole ei mees ega naine, selline punane, ja tema pea ümber lehvib punane pilv. Ta elab Amacemi-nimelisel planeedil, rändab mööda ilmaruumi ja külastab erinevaid planeete. Seal on lehmakujuline planeet, seal on planeet, mis on üksainus suur haigla. Ja kui ta kohtab oma teekonnal midagi, mida ta ei mõista, siis ta mähib selle oma kujutlusvõimesse, mis hõljub tema pea ümber. Ja hoiab seda niikaua, kuni ta hakkab seda uut asja mõistma. See on niivõrd võimas kujutlus – lennata tähtede keskel ja hõlmata kogu universum oma kujutlusvõimesse."

Tuul Sepp soovitab

"Inimesed võiksid rohkem mängida bridži. See on selline kaardimäng, mis on ühelt poolt väga tugeva seltskondliku elemendiga ja teiselt poolt väga hea ajutreening. Meil räägitakse palju sellest, et keha tuleb treenida, aga aju on täpselt samasugune muskel, mida me peaksime hoidma värskena ja treenima. Bridž annab nii mõtlemis- kui suhtlemisoskust."

Reimo Sagor soovitab

"Soovitaksin ühe ameerika sotsioloogi Sam Richardsi TEDi kõne aastast 2010 pealkirjaga "Radikaalne eksperiment empaatia vallas". See on eestikeelsete subtiitritega olemas ja internetist väga lihtsalt leitav. Veel soovitaksin kahte filmi, mida võib PÖFFi raames näha – Alexey Fedorchenko "Anna sõda" ja Wolfgang Fischeri film "Styx"."

Hagi Šein soovitab

"Professor Martin Ehala on kirjutanud täiesti hiilgava raamatu – "Identiteedimärgid. Ühtekuuluvuse anatoomia". Ma soovitan igal poliitikul ja üldse igal eesti inimesel see raamat läbi lugeda. Siis võib-olla on natukene lihtsam elada."

Anne Kull soovitab

"Kui mõelda küborgide teema peale, soovitaksin väga vaadata austraalia kunstniku Patricia Piccinini kodulehekülge või – kui võimalust on – minna tema näitustele. Oma kunsti kaudu arutleb ta selle üle, millised oleksid võimalikkused, kui evolutsioon areneb edasi, ja kuidas me nendesse võimalikkustesse suhtuksime. Teine asi oleks Hans Roslingu "Faktitäius" – kõigele ja kõigile positiivse teraapiana mõjuv raamat. Ja kolmandaks... Paul Tillichi raamat "Religioossed kõned"."

Martin Ehala soovitab

"Minu kultuurisoovitus on Beethoveni "Suur fuuga". See kõlab kaasa mu hingega. Selles on faustilikku otsimist ja tunglemist ja millegi poole püüdlemist, mis on alati olnud mulle oluline. Teadlane, nagu oma olen."

Marko Mäetamm soovitab

"Ma soovitaksin pöörata tähelepanu sellisele raamatule nagu Joonas Sildre "Kahe heli vahel". See on koomiksi vormis graafiline romaan, mis räägib sellest, kuidas sai Arvo Pärdist see, kes Arvo Pärt on täna. Ehk tema kujunemisteest kuni selle hetkeni, kui ta Eestist pidi lahkuma. See on suurepärane idee ja imekaunilt tehtud!"

Doris Kareva soovitab

"Mu soovituseks on Ukraina Kultuurikeskuse poolt välja antud "Poeetiline punane raamat", kus on Timo Marani luuletused ja Nestor Ljutjuki pildid. Tahaksin meelde tuletada seda, mida see raamat meelde tuletab – kui habras on maailm ja kui palju on kaduvaid liike meie ümber. See on väga ilus ja väga puudutav raamat."

Timo Palo soovitab

"Vaadake oma märkmikusse ja tõmmake üheks aastaks punasega maha kõik troopikasse, palmisaartele ja sooje mere äärde planeeritud puhkusereisid. Minge raamatukokku, võtke paar raamatut (on olemas väga head eestikeelset polaarkirjandust) ja lugege need läbi. Ja kui võimalik, võtke lapsed ja sõitke kuskile, kus on külma ja lund. Selle nautimiseks ei pruugi enam väga kaua aega olla."

Mikael Raihhelgauz soovitab

"Soovitan minna 16. veebruaril Vene teatrisse vaatama lavastust "Häda mõistuse pärast". Minu meelest on see väga huvitaval kombel tehtud."

Frank Jüris soovitab

"Soovitaksin Eesti inimestel lugeda teost "Härja jälgi mööda", mis on kirjutatud Taiwani chan-budistliku meistri Sheng Yeni poolt. Taiwanil elades hakkas mul välja kujunema nutisõltuvus. Keskendumisvõime kahanes ja hakkas takistama hariduse omandamist. Siis ma avastasin enda jaoks meditatsiooni. Siin raamatus kirjeldatakse väga hästi, kuidas chan-meditatsiooni praktiseerida. Ma loodan, et see võib olla veel kellelegi abiks."

Mare Ainsaar soovitab

"Eesti on suusamaa. Meil on lumeidentiteet ja talv, kus on nii lund kui vihma. Minu kultuurisoovitus oleks kuulus Tartu maraton. Mitte kõik ei pea sinna minema ise sõitma, aga vähemalt kaasa võiks elada."

Tanel Toom soovitab

"See on väga lihtne soovitus. See ei maksa mitte midagi, sa ei pea selleks isegi kodust välja minema ja see võtab väga vähe aega. Millal... või kas sa üldse oled öelnud oma kallile inimesele, et sa teda armastad? Tee seda nüüd kohe! Pärast seda võid jälle eestlane edasi olla..."

Hasso Krull soovitab

"Me ei saa hakata elama poolkõrbes... Väga tähtis moment on siin see, et seadusega lõpetataks kõige laastavamad tegevused meie metsas. See, mida nimetatakse lageraieks, tuleb seadusega täielikult keelata. Üks väga hea viis, kuidas seda teemat saaks pikemat aega käigus hoida, on seda tüüpi koolistreigid, nagu Greta Thunberg Rootsis ette pani. Kutsungi üles, et gümnaasiumiõpilased reedeti lihtsalt ei lähe kooli ja nõuavad, et lageraie keelustataks, ilma igasuguste tingimusteta."

Tiit Aleksejev soovitab

"Kes veel ei ole näinud, vaadake ära Tanel Toomi lavastatud "Tõde ja õigus". See on meistriteos! Teine soovitus... Kui te seisate raamatupoes, leti ees, ja kõhklete, kas osta eesti autori algupärand või mitte, siis ostke ära! Iga müüdud eksemplar on oluline."

Ema Theofili soovitab

"Ma olen kaasa toonud kaks raamatut. Esimene on Kristuselinna piiskop Makariose "Mu elu Issand ja Valitseja. Eetilised ja vaimulikud mõtisklused". See on püha Efraim Süürlase palvest, mida me loeme just paastuajal. Seda raamatut lugedes mulle tundus, et olen saanud enda kätte ühe peene ja hinnalise tööriista, mis aitab lahti muukida inimese sügavamaid hingekihte. Teine raamat on mungaks või nunnaks pühitsemise kord – "Algajaks rassokandjaks ja suurde ingellikku skeemaseisusesse pühitsemise teenistuste korrad" – ja siit saab inimene aimu, mis tingimustel askees meie elus toimib."

Kariina Laas soovitab

"Soovitan ühte vahvat raamatut, mis alles hiljaaegu välja tuli. See on Oliver Lomp... Mart Juure, Contra ja Keiti Vilmsi "Kalambuurikogumik". Võtke ise või oma lapsega see raamat kätte ja lugege neid kahe- või kolmemõttelisi kilde. Itsitage koos!"

Diana Leesalu soovitab

"Soovitaksin ühte lavastust, millest ma ise olen saanud väga suure elamuse – see on Pärnu Endla "Kopsud". Minge vaadake, ja te ei kahetse.

Teine soovitus on hästi spetsiifiline. Kuna me oleme palju dramaturgiast rääkinud ja ma tean, et on palju noori, kes tahaksid kirjutada, siis soovitaksin ühte raamatut, ühte kirjutamise õpikut, küll inglise keeles – Robert McKee "Story". See on dramaturgia õpik, mis on mind ennast väga palju aidanud."

Toomas Kiho soovitab

"Ma soovitaksin eestikeelset kirjandust ja ka tõlkeid eesti keelde. Lugegem eesti keeles! Kõigepealt soovitaksin raamatut "Lennart Meri ütlemisi", siis Valdur Mikita "Eesti looduse kannatuste aastad" ja kolmandaks Andrus Kiviräha "Mees, kes teadis ussisõnu". Need kõik räägivad täpselt samast asjast – kuidas Eesti siin maailmas hakkama saab ja kuidas Eesti võiks endaks jääda."

Vello Pettai soovitab

"Minu soovitus on John Stuart Milli raamat "Vabadusest". Kui ma Tartusse tulin 1995. aastal ja hakkasin oma esimesi loenguid lugema, tuli sellised teosed eriti põhjalikult läbi töötada. Ma vaimustusin sellest, mil moel Mill oskas kirjeldada demokraatiat ja vabadust, iseäranis mõttevabadust."

Eva Piirimäe soovitab

"Üldisem kultuurisoovitus oleks: rohkem integreeritud humanitaarharidust. Ajalugu ja filosoofia võiksid üksteist vastastikku valgustada. Kirjandus kuulub nende juurde orgaaniliselt, sest kirjanduse on see, mis suudab meid tundeliselt liigutada, mis suudab meid ergastada ning aidata näha asju uutes seostes. Konkreetsem kultuurisoovitus oleks lugeda Stefan Zweigi "Eilset maailma". Teost, mille ta kirjutas 1942. aastal, vahetult enne oma surma. See oli üks pimedamaid hetki Euroopa ajaloos. Tegemist on raamatuga, milles väljendub sügav humanism, sügav sisemise vabaduse tunne."

Rasmus Puur soovitab

"Kultuurisoovitusi on kaks. Esimene on seotud Notre-Dame'i põlenguga, mis ka mind väga puudutas, paljuski seetõttu, et ma ei jõudnud seal ära käia. Nii et soovitan käia mööda vanu kultuurimälestisi, nii palju, kui te saate, sest võib-olla ühel hetkel on hilja. Teine kultuurisoovitus on Nobeli preemia laureaadi Elias Canetti raamat "Massid ja võim", mis eesti keeles ilmus selle sajandi alguses Mati Sirkeli tõlkes. Tasub seda raamatut lugeda, et teada saada, kuidas massid toimivad ning mis nende toimimist mõjutab."

Malle Salupere soovitab

"Mina ei hakkaks soovitama kirjandust, mis kipub meil aina õhemaks jääma suursaavutuste poolest, aga ma väga tahaks ja ootaks, et me tõesti vähem mõtleksime iseendale ja natukene rohkem sellele üldisele. Eestlased on ühest küljest olnud alati suured tõe ja õiguse otsijad, aga ka suured kiusuajajad, see on võib-olla rahvuslik iseloom, aga parem, kui seda vähem oleks."