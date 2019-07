Dirigendid Järvid juhatavad Lääne-Euroopa ja Eesti muusikafestivalidel

Neeme Järvi, Paavo Järvi ja Kristjan Järvi nimesid võib paljude kontsertide dirigentidena märgata ka suvises Euroopas. Suvi on Euroopas kultuuri- ja eriti muusikafestivalide aeg, kuhu Järvid on oodatud esinema üritustel mitmel maal.

Paavo Järvi on kogu juulikuu alguspoole dirigeerinud tema käe all tegutsevat orkestrit Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. 5. juulist kuni 14. juulini anti neli kontserti, esitades eeskätt Robert Schumanni loomingut. Kavades olid Schumanni avamäng "Manfred", Klaverikontsert, solistiks sh Grammy ja Gramophone'i laureaat Daniil Trifonov, ning Sümfoonia nr 1. Tšaikovski Viiulikontserdi solist oli Paavo kauaaegne koostööpartner Lisa Batiashvili. 5. juuli kontsert Saksamaal Ingolstadti linnateatris toimus firma Audi suvesarjas nende toetusel. 7. juulil mängiti festivali Kissinger Sommer programmis Bad Kissingeni Regentenbaus, 12. juulil sama kava Rheingau festivalil Wiesbadeni Kurhausis, siin pälvisid nii orkester kui ka dirigent läinud aasta esinemiste eest Rheingau muusikapreemia.

Lausa eelmisel päeval, enne kui ta 15. juulil Pärnus Eesti Festivaliorkestri esimesele proovile jõudis, dirigeeris Paavo Järvi 14. juulil Bremeni orkestrit Bad Kissingeni Regentenbaus festivali Kissinger Sommer lõppkontserdina: Beethoveni kontsertaaria "Ah! perfido" op. 65, Mozarti motett "Exsultate, jubilate" KV 165 ja Missa c-moll KV 427. Õhtu solistiks oli festivali selle aasta resideeriv solist, noor vene sopran Julia Ležneva, kaastegev Baieri Raadio koor.

Enne kaht kontserti Eesti Festivaliorkestriga Pärnu muusikafestivalil (18. ja 21. juulil) oli Paavo Järvil 16. juulil kontsert ERSO ees Tallinnas Noblessneri valukojas: Sibeliuse "Tapiola", erakordsena kavas Lepo Sumera Tšellokontsert (1999), kus solistiks ERSO tšellorühma kontsertmeister nooruke Theodor Sink, ja õhtu suurteosena Richard Straussi "Alpisümfoonia". Mäletatavasti tutvustas Paavo Järvi oma dirigenditee alguses Lepo Sumera orkestriteoseid mitmel puhul ja erinevate orkestritega ning mängis Sumera muusikat plaadile ka meie ERSO-ga. Pärnu festivalil antakse välja Lepo Sumera nimelist loomingupreemiat, selle pälvis nüüd Jüri Reinvere, mis selgus festivali viimasel kontserdil eile.

Sama 16. juuli hilisõhtul dirigeeris Paavo noorem vend Kristjan Järvi oma põneva öökontserdi kava Pärnu muusikafestivalil. Kaks noort Järvit esinevad samal õhtul kahes Eesti erinevas paigas – see on harukordne sündmus. Veel mõni aasta tagasi oli Kristjan Järvi Pärnu festivaliga üsna vähe seotud.

Väga rikas esinemistest on juulikuu olnud maestro Neeme Järvile. 5. juulil dirigeeris ta traditsioonilist kontserti Tallinnas "Suur suvine kohtumine. Sõbrad" Alexela kontserdimajas ERSO ees. Kontsert kujunes eelmänguks rahva suurele laulupeole seda klassikalisena sisse juhatamas. Osa 5. juuli kavast oli peaprooviks aga ERSO esinemisele Prantsusmaal Montpellier's (Le Festival Radio France Occitanie Montpellier). Juubelilaulupeol dirigeeris Neeme Järvi mõlemal päeval, 6. ja 7. juulil Tallinna laululaval.

Vähem kui nädal hiljem sõitsid ERSO ja maestro Neeme Järvi Prantsusmaale – Eesti rahvusorkester oli kutsutud avama 11. juulil Prantsuse Raadio suvefestivali "Soleil de Nuit" Lõuna-Prantsusmaal Montpellier's. Festivalidest küllusliku Prantsusmaa see muusikapidustus pühendub Põhjala ja Baltimaade muusikale ja heliloojatele, kontserte toimub kuni 26. juulini kogu Oksitaania regioonis. Festivali kunstiline juht on Jean-Pierre Roussau.

ERSO ja ka Neeme Järvi esinesid Prantsuse festivalil esmakordselt, meie muusikud mängisid teatri Opéra Berlioz suurepärase akustikaga saalis kongressikeskuses Le Corum. Kava kandis pealkirja "Le choc des Titans" ja ettekandele tulid Jean Sibeliuse süit "Pelléas ja Mélisande", Beethoveni Viiulikontsert, solistiks 18-aastane rootsi viiuldaja Daniel Lozakovich. Neeme Järvi otsustusel tutvustati prantsuse kuulajaile aga ka Eesti kogu orkestrimuusika üht väljapaistvamat teost, Eduard Tubina Sümfooniat nr. 5 (1946), loodud emigratsioonis Stockholmis.

Pärast Neeme Järvit ja Eesti orkestrit dirigeeris 12. juulil samas saalis Kristjan Järvi. Koos Montpellier' orkestriga (Orchestre national Montpellier Occitanie) tõi ta publiku ette oma kava "Midnight Sun": Rautavaara, Kristjan Järvi, Pärt, Vasks, Max Richter, Stravinski. Neeme Järvi oli käinud kuulamas ka Kristjani kontserti. Ta kirjeldab muljeid mõlemalt, 11. ja 12. juuli väga menukalt kontsertõhtult, mil kava võeti vastu ovatsioonidega: Kristjanil geniaalne kava, ta ise selle juhina suurepärane, kaastegev fantastiline viiulisolist norralanna Mari Samuelsen, kelle kanda olid koguni kolme teose esitused, Kristjan Järvi "Aurora", Arvo Pärdi "Fratres" ja Pēteris Vasksi "Üksildane ingel" (Lonely Angel);harukordne viiulitäht on ka ERSO-ga üles astunud Daniel Lozakovich, koos publikuga olid vaimustuses direktorid ja festivalijuhid, ütleb Neeme Järvi. Samasuguse kava ("Midnight Sun in Hamburg") viis Kristjan oma noorteorkestriga Baltic Sea Philharmonic publiku ette enne, 2. juulil veel Hamburgis Elbphilharmonie' 2000-kohalises väljamüüdud saalis, Mari Samuelsen ka siin solistina kaastegev, erikülaliseks Eestist Mick Pedaja.

Taaskohtumine Eesti Festivaliorkestriga (EFO) Pärnus on orkestri asutajale ja kunstilisele juhile Paavo Järvile tema sõnul aasta tähtsaim loominguline sündmus. See on tema arvates parim orkester, mida ta on eales dirigeerinud. Parimad mängijad paljudest erinevatest orkestritest ning eri maadelt on Paavo Järvi mõttekaaslased ja kõik nende tegemised vormuvad kuidagi erilises üksmeeles. Meile veel edasigi rahvusvahelist kuulsust toov Eesti Festivaliorkester piirdus seekord vaid kahe kavaga. Teadagi olid need hüppelauaks järgmisele kõrgusele, sest Paavo ei tee ühtegi head asja ilma soodustava tagamõtteta. Orkester oli ilma kahtluseta suurepärane, nagu lihvitud plaadistusseansiks stuudios, kuulad sa teda saalis või raadios ülekantuna.

Kaks EFO kava Paavo Järvi juhatusel:

18. juulil on tippsolist Norra tšellovirtuoos Truls Mørk. Ettekandel Erkki-Sven Tüüri "L'ombra della croce" (Risti varjus, 2014), Dvořáki Tšellokontsert h-moll op. 104, Kristjan Järvi "Korale for 80" (2017/2019, uue versiooni esiettekanne), Carl Nielseni Sümfoonia nr. 1 op. 7.

21. juuli viimane kava Pärnu kontserdimajas: Paavo Järvi tellitud ja Erkki-Sven Tüüri poolt Pariisi uue filharmoonia avamiseks kirjutatud "Sow the Wind" (Külva tuult, 2015), Mussorgski neljaosaline "Surma laulud ja tantsud", Tšaikovski Gremini aaria ooperist "Jevgeni Onegin", mõlema solistiks festivalile kaua oodatud bass Ain Anger, ning Tšaikovski Sümfoonia nr. 2 c-moll. Kontserdieelne vestlus kell 19, kontserdi algus kell 20, taas otseülekanne Klassikaraadios.

Muidugi oli Järvisid, ja mitte ainult dirigente, kuulda ning näha kuni eile õhtuni Pärnu muusikafestivalil, mille suurejoonelist käekäiku kujundab kunstilise juhina Paavo Järvi. Taas mängib kontsertidel Pärnus ning festivaliorkestris ka Paavo ja Kristjani õde flötist Maarika Järvi. Avakontserti Pärnu kontserdimajas Mozartiga kavas dirigeeris Eesti Filharmoonia kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri ning solistide ees Neeme Järvi. Käesoleva aasta festivali resideerivaks heliloojaks oli Erkki-Sven Tüür, kes oli sellel tegev ka koordinaatorina. Koostöö niisuguses huvitavas vormis näib Paavo Järvi ja Tüüri, dirigendi ja helilooja vahel jätkuvat. Neeme, Paavo ja Kristjan Järvid on dirigentide suveakadeemia õppejõud, nende kõrval õppejõuks veel Leonid Grin. Kokku oli dirigeerimiskursante 19, Eestist Maria Seletskaja, Mart Aus ja Edmar Tuul. Alustanud 11. juulil, lõpetasid nad oma programmi pidulikult kontserdiga 20. juulil, mil kursantide kõrval juhatas akadeemia noorteorkestrit ka Kristjan Järvi. Rõõmustav oli dirigentide akadeemia programmis näha Ester Mägi teost "Bukoolika", mis toodi ettekandele 20. juuli kontserdi avapalana. Kogu festivali kontserdid olid ootamatult menukad, publik aktiivne, kaasaelav ja tänulik.

Suurepärast tööd tegi kogu festivalinädala jooksul Klassikaraadio, kuni viimase otseülekandeni pühapäeva õhtul Pärnu kontserdimajast. Toimetajad Johanna Mängel, Lisete Velt ja Miina Pärn olid agarad, täpsed ja usaldusväärsed, salvestades hulga lausa unikaalset materjali otse-eetrisse Paavo Järvi ja paljude teistega, toimetasid ja kommenteerisid huvitavalt kontsertide ülekandeid. Ka järelkuulamise võimalus on kõigil olemas, see viib meid tagasi "Suvila" keskpäevastesse saatetundidesse koos ülekantud kontsertide salvestustega. Festivali jäädvustamisel on koostöös olnud Eestisse tulnud kultuurikanali Arte TV tegijad ja Šveitsi televisioon ning Eesti TV, et teha sellest kõigest huvipakkuv muusikafilm.