19. juunil tähistati Eesti ainsa muusikakõrgkooli – Tallinna konservatooriumi –asutamise 100. aastapäeva: ajakohane vestlus kohvikus Arturi Juures, tseremoonia Lahmusel koos loenguga, tänavuste lõpetajate kontsert Suure-Jaanis akadeemia orkestriga, ooperiõhtu Olustvere lossis, osades akadeemia laulu eriala üliõpilased.

21. juuni üritused leiavad aset Kõpus, viies külastajad nii kirikusse kui ka Suure-Kõpu mõisa saali, kus kell 20 mängib festivaliorkester Concerto Bachfest, solistideks tšellist ja manager Austriast St. Florianist Thomas Wall, pedagoog ja Peterburi konservatooriumi rektor tšellist Aleksei Vassiljev, veel sopran Arete Kerge, bass Andreas Väljamäe, viiuldaja Mari-Liis Uibo. Kavas kõlab Händeli, Bachi ja Bruhnsi muusikat.

22. juunil tuleb Suure-Jaani festivalile taas esinema Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, kontsert algusega kell 19 Suure-Jaani kooli suures saalis, mis on kuulus ja kõrgelt hinnatud oma erandlikult hea akustika poolest. ERSO Suure-Jaani kava on alati pidulik, seekord on ettekandel Artur Kapi prelüüd tšellole ja orkestrile (1918, see oli klaveri saatel kohustuslikuks palaks ka tšellokonkursil), selle solistiks Thomas Wall. Samuti on kavas Andres Uibo poolt Andres Mustonenile pühendatud kontsert viiulile ja sümfooniaorkestrile (2013), solistiks Mari-Liis Uibo, ning kava teises pooles Anton Bruckneri Richard Wagnerile pühendatud sümfoonia nr. 3 d-moll (1873/1889). Dirigeerib Austria St. Floriani Bruckneri festivali kunstiline juht Matthias Giesen.

Alati on Suure-Jaani festivali üks ligitõmbavamaid üritusi Päikesetõusukontsert Hüpassaare rabasaarel 23. juuni öösel-hommikul algusega kell 3. Taas laulab siin ETV tütarlastekoor Aarne Saluveere juhatusel eesti koorimuusikat, Soo-orkester mängib aga Mozarti "Väikest öömuusikat", mida dirigeerib Matthias Giesen. Jaanipeol lauluväljakul mängib õhtul ansambel A.G.E.

Oreliprofessor Andres Uibo kunstiliselt juhitud festival Suure-Jaanis on Eesti-meelne ja maalähedane. Meil pole mujal kuskil kontserti vanas viljaaidas, talus rehe all või majas sees, leivakojas ega vesiveskis, harva kohtab ooperietendust lossisaalis, pole ka huvitavaid vestlustunde kohtumistel kohvikus Arturi Juures. Põnevates kontserdipaikades pole aga kunagi tehtud allahindlust muusikalises mõttes.

Juba pidupäevade alguses 17. ja 18. juunil toimus taaskord noorte tšellistide konkurss, eelmine oli 2009. aastal. Žürii esimees oli Aleksei Vassiljev Peterburist, liikmeteks Thomas Wall ja Aare Tammesalu. Teises voorus esinesid konkursandid koos Pärnu linnaorkestriga, juhatas Kaspar Mänd. Žürii otsusel jäid esimene ja kolmas preemia välja andmata, teise koha, laureaaditiitli ja rahalise preemia väärisid Serafim Volkov, Silvia Ilves, Johannes Sarapuu ning Valle-Rasmus Roots. Eriauhindu vääris enim aga Silvia Ilves, kes praegu töötab ERSO tšellorühma mängijana: kontserdi Bach Festil 2020, eriauhinna Artur Kapi Prelüüdi parima esituse eest ning kontserdi Lossimuusika sarjas Kadriorus, Kadrioru kontserdi sai ka Johannes Sarapuu ning Põhja-Sakala valla eripreemia Valle-Rasmus Roots.

Igal aastal korraldab vastuvõtu vallavanem Tõnu Aavasalu, kes ise on kultuuri ja festivali suur toetaja. Ta tänas festivali tegijaid, seekord 20. juuni õhtul Suure-Jaani Kondase majas.