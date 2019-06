Suure-Jaani muusikafestival rõhub seekord tšellole

Suure-Jaani muusikafestival on olnud pioneer ja eeskäija paljudes erinevates festivalitegevustes ning on keskendunud eesti muusikale – eriti Suure-Jaani kandist pärit heliloojate loomingule – nii tutvustavad piduüritust selle tegijad.

Kaheteistkümnenda toimumiskorrani jõudnud festival toimub otse Eestimaa südames, aga eestimeelseks ei tee seda eesti muusikaklassika rohkus kavades ning valdavalt meie oma muusikute osalemine, vaid mitmed palju sügavamal olevad asjad, milledest mõned on vaid aimatavad. Suure-Jaani festival on maalähedasemaid meil korraldatavatest, tähelepandav üritus väikelinnale ning selle ümbruskonnale, ühe valla meeleolukas muusikapidu, mis hoiab tähelepanu all heliloojate Kappide loomingut, samuti kõlab siin alati helilooja-klassiku Mart Saare looming. Nad kõik on pärit Suure-Jaani mailt.

Suure-Jaani festivali kunstiline juht ja selle asutajaid on muusikaakadeemia (EMTA) oreliprofessor Andres Uibo. Kogenud ja targa muusikategelase ning eelistatult eesti muusika interpreedina on Uibo Suure-Jaanis esinema kutsunud meie silmapaistvamad solistid, aatelised kaasamõtlejad meie rahvuskultuuri parima käekäigu nimel. On rõõm Andres Uibo kõrvale siingi mõnesid neist nimetada: tšellist Aare Tammesalu, pianist Martti Raide, muusikaajakirjanik Ivalo Randalu jt.

Koos lipuheiskamisega on 16. juuni avapäeval Suure-Jaanis kokku kuus festivaliüritust. Et pidustused algavad seekord pühapäeval, toimub traditsiooniline muusikaline jumalateenistus avaüritusena Suure-Jaani kirikus kell 11, siis mälestushetked kalmistul, Jaanus Siimu tavapärane fotonäitus eelmisest festivalist kiriku rõdul, kell 15 avakontsert heliloojate Kappide majamuuseumis, mille tõeliselt sisuka kava toob kuulajateni vene noorema põlve tšellist Aleksei Vassiljev, klaveril Martti Raide. Õhtul mängib kooli aulas ansambel Mahavok. Juba seitsmendat korda saab teoks rahvaliku üritusena ülevallaline aiakohvikute päev, seekord eriliselt populaarne 19 kohviku osalemisel.

Võrreldes varasemaga on sel aastal suurem tähelepanu langenud tšellomuusikale. Selleks on ka põhjust, sest tehakse mälestuskummardus meie maestrale Laine Leichterile, kelle õpilasteks on olnud kõik Eesti tuntumad tšellistid. Ja taas on meil külas Peterburi konservatooriumi rektor ja professor tšellist Aleksei Vassiljev. Toimub Artur Kapi nime kandev tšellistide konkurss, kus Aleksei Vassiljev on žürii esimeheks, ta esineb ka avakontserdil heliloojate Kappide maja-muuseumis ning uues festivalipaigas Suure-Kõpu mõisa saalis 21. juunil, mängides Bachi soolosüiti. Veel on meil külas Valamo kloostri meeskoor Karjalast, väga mahuka kavaga Aleksandr Bordaki juhatusel, kontsert Suure-Jaani õigeusu kirikus 18. juunil.

Eriline võimalus on silmast silma kohtuda meie kultuuriprominentidega vestlustunnis kohvikus Arturi Juures, kus saal on alati puupüsti rahvast täis. Tänavu on seal meile kutsutud pianist Matti Reimann konservatooriumi ajalugu meenutama, koorijuht Lydia Rahula, sotsioloog ja kasvatusteadlane Ülo Vooglaid, muusikaajakirjanik Reet Linna.

Suure-Jaani festival on aasta-aastalt koostööd teinud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga, ikka tuleb nende orkester mängima, oma lõpetajaid tutvustama, tänavu 19. juunil dirigendiks Andres Kaljuste. Tähistab ju Tallinna muusikakõrgkool oma asutamise sajandat aastapäeva. EMTA ooperistuudio toob Olustvere lossis lavale Händeli ooperi "Orlando", seal dirigeerib Endrik Üksvärav. Tuleb taas ka kontsert Olustvere leivakojas. Veel toimub tore üritus Lahmusel, seal kõneldakse aegadest, mil sõjapäevil Tallinna konservatoorium ajutiselt sinna kolis.

Viimasel ajal pole ka Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Suure-Jaani tulemata jäänud. Seekord 22. juunil juhatab orkestrit Austria dirigent Matthias Giesen, solistideks Austria tšellist Thomas Wall, viiuldaja Mari-Liis Uibo, sopran Arete Kerge, kontratenor Ka Bo Chan. Ikka on nende kontsertide toimumise paigaks suurepärase akustikaga Suure-Jaani kooli suur saal, nagu ka EMTA orkestri kontserdil. Pidukavas mängib veel meie muusikutest koosnev mandoliiniorkester Beati Mandolini 17. juunil Tääksis.

Tõeliselt eksootilisel päikesetõusukontserdil Hüpassaare rabasaarel laulab taaskord ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatusel. Soo-orkestrit dirigeerib Matthias Giesen.

Entusiastlike aatemeeste festival pakub kodumaist igale maitsele ja eale lastest kuni kodukohvikute perenaisteni. Märgatavalt on osatud endaga kaasa tuua ka nooremat huviliste ringi ja kuulajaskonda. See on peamiselt huviliste grupp, kes on kultuurimaja juurde koondunud. Kultuurimaja direktor Aire Levand on festivali peakorraldaja, teda toetamas teiste hulgas valla avalike suhete nõunik, filmi- ja fotokaameratega Leili Kuusk ning kultuurilembene vallavanem Tõnu Aavasalu. Suure-Jaani oma rahvas varub piletid varakult juba eelmüügist, ja nii igal aastal. Festivalile sõidetakse kohale Eesti kaugematestki paikadest, ja keegi pole kahetsenud, et pidustuste erilise õhkkonna endasse kestma ja meenutama jättis.