Suure-Jaanis algab XXII muusikafestival

Igal aastal nädal enne jaanipäeva korraldatakse Suure-Jaanis muusikafestivali, seda juba 1998. aastast alates. Muusikafestival on pühendatud heliloojate Kappide mälestusele, samuti kõlab siin alati helilooja-klassiku Mart Saare looming. Nad kõik on pärit Suure-Jaani mailt.

Algamas on ühe valla sisukas muusikapidu, mille korraldavad Suure-Jaani kultuurimaja, Artur Kapi nime kandev muusikaühing, mitmete toetajate hulgas ka Põhja-Sakala vallavalitsus. Festival keskendub traditsiooniliselt eesti muusikale ja eesti interpreetidele. Mitmed selle üritused ulatuvad väikelinnast ka välja, otsitakse uusi kontserdipaiku, maalähedust ja eestimeelsust tunnetab siin igal sammul. Omanäoline muusikapidu pakub kodumaist igale maitsele ja eale.

16.- 23. juunil toimuva festivali avapäev langeb tänavu pühapäevale, nii on selle avaürituseks muusikaline jumalateenistus Suure-Jaani kirikus kell 11, kus alati teeb kaasa ka organistist festivalijuht Andres Uibo, koos temaga tšellist Aare Tammesalu ja viiuldaja Mari-Liis Uibo. Avatakse Jaanus Siimu tavapärane fotonäitus eelmisest festivalist kiriku rõdul, järgnevad mälestushetked kalmistul, festivalilipu heiskamine.

Avakontserdil kell 15 heliloojate Kappide majamuuseumis on väga sisukas programm, kus Beethoveni, Tšaikovski ja Glazunovi muusika kõrval kõlavad Eesti heliloojate teosed – Artur Kapilt, Ester Mägilt, Mart Saarelt ja Villem Kapilt. Mängimas on ka meie muusikaloo kuulsaima, Rimski-Korsakovi nime kandva Peterburi konservatooriumi tšellistist rektor, juba teist korda Suure-Jaani festivalil esinev Aleksei Vassiljev, tema klaveripartneriks ja ka solistiks on Martti Raide. Õhtul mängib Suure-Jaani kooli aulas ansambel Mahavok.

Seitsmendat korda saab teoks rahvaliku üritusena ülevallaline aiakohvikute päev, seekord eriliselt populaarne, 19 kohviku osalemisel.

Homme, 17. juunil kell 14 avatakse kirikus selle aasta konkurss, mis toimub pühendusena meie kuulsaima tšellopedagoogi Laine Leichteri 100. sünniaastapäevale ning kannab Artur Kapi nime. Ühel korral on tšellokonkurss siin ka varem toimunud, siis ilma Artur Kapi nimeta, tookord võitis esikoha Silvia Ilves ning III koha vääris koos Sure-Jaani valla eripreemiaga Marcel Johannes Kits. 17. juuni õhtul mängib Tääksi vesiveskis meie ansambel Beati Mandolini.

Teisipäeval, 18. juunil kell 12 jätkub tšellokonkurss II vooruga Kondase majas, mil koos Pärnu Linnaorkestriga mängivad konkursandid Joseph Haydni Tšellokontserdi. Žürii esimees on Aleksei Vassiljev Peterburist. Õhtul kell 22 esineb õigeusu kirikus Valamo kloostri meeskoor Venemaa Karjalast, aga publiku suure huvi tõttu annab koor enne põhikontserti veel lisakontserdi. Aleksei Burdaki juhatusel on koori väga mahukas kavas vene õigeusu muusikat ning vene rahvalaulude seadeid.

Kolmapäeval 19. juunil, mil festival on poole peal, on kõik üritused pühendatud meie muusikakõrgkooli Tallinna konservatooriumi (praegune muusika- ja teatriakadeemia) asutamise 100. aastapäevale. Kell 13 räägib konservatooriumi ajaloost kohvikus Arturi Juures pianist Matti Reimann, vesteldes koos pianist Johan Randverega. Kell 16 jätkuvad üritused Lahmuse koolis. Ettekande ajast, mil Saksa okupatsioonipäevil asus Tallinna konservatoorium Lahmusel, teeb Äli-Ann Klooren. Kell 17 toimub Lahmuse kooli juures Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia puu istutamine, puu istutab akadeemia rektor pianist Ivari Ilja. Kell 19 esinevad Suure-Jaani kooli suures saalis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkester ja solistid. Dirigent on Andres Kaljuste, solistideks EMTA 2019. aasta lõpetajad. Kell 22 leiab Olustvere lossi saalis aset EMTA ooperistuudio traditsiooniline ooperietendus, kavas Georg Friedrich Händeli ooper "Orlando". Lavastajaks on Stephan Jöris Saksamaalt, dirigent Endrik Üksvärav, laval on kammerorkester, koor ja solistid.

Veel kümmekond huvitavat festivaliüritust jäävad ootele, mil päikesetõusukontsert Hüpassaare soosaarel 23. juunil algusega kell 3 festivali lõpetab.