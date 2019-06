Kolmas Tšaikovski festival täidab Haapsalu klassikalise muusikaga

Helilooja Pjotr Tšaikovski suvitas 1867. aastal Haapsalus ning kuurotlinna mõjutusi oli ka tema loomingus. Tänavuse festivali eripära on, et ilmale tundlikku välikontserti plaanis pole.

Eesti Kontserdi produtsent Tuuli Metsoja selgitas "Aktuaalsele kaamerale," et kahel eelmisel aastal on nende vabaõhukontserdid- ja balletietendused pidanud seisma silmitsi igasuguste ilmaoludega. "Seekord siis teeme ilusti siseruumides, kõik kontserdid on katuse all kaunis toomkirikus, Uuemõisa mõisas, kuursaalis ja Wiedemanni gümnaasiumis."

Metsoja sõnas, et tänu sellele muudatusele on seekordsed kontserdid ka veidi kammerlikumad ja inimestele lähemal. "Võib-olla isegi veidi südamlikumad."