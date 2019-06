Tšaikovski festival toob Haapsallu klassikatähti ja graatsiat

Festivali avab 27. juuni õhtul Johan Randvere, kes toob Läänemaa Ühisgümnaasiumis kuulajate ette Tšaikovski klaverimuusika kogu tundelisuses, võimsuses ja hapruses. Klaverihelide saatel elustuvad mälestused Haapsalust ning helilooja Pjotr Tšaikovski kirglikust loometeest. Samal õhtul kostitavad kuulajaid rikkaliku kavaga ka Peterburi Kammerooperi solistid Valentina Fedenjova ja Aleksei Pašijev, keda on pärjatud rohkete rahvusvaheliste auhindade ja tunnustustega. Tšaikovski festivalil esitavad nad kava 19. sajandi vene ja itaalia heliloojate aariate ning romanssidega. Kava seob tervikuks harf – suurejooneline pill, mida meie lavadel nii väljapaistvas positsioonis kuigi sageli ei kohta.

Festivali avapäeva lõpetab kontsert "Tšaikovski puiesteel", kus musitseerivad Evelin Samuel-Randvere, Marten Altrov ja Johan Randvere. Üllatusena kõlavad kontserdil Johan Randvere seaded Tšaikovski "Aastaaegadest".

28. juunil esinevad Uuemõisa mõisas telekonkursilt "Klassikatähed" tuttavad virtuoosid Marcel Johannes Kits ja Sten Heinoja, kes on viimastel aastatel teinud suurejoonelisi tegusid maailmalavadel ning pälvinud publiku tunnustuse ja heakskiidu. Haapsalu toomkirikus aga annab dirigent Mikk Üleoja juhatamisel suurejoonelise kontserdi Eesti Rahvusmeeskoor. Tundevärvidest tulvil kontserdil "Hing igatseb taevasse" kõlab Pjotr Tšaikovski, Cyrillus Kreegi, Georgi Sviridovi ja Tõnu Kõrvitsa looming.

Väliskülalistest saab Haapsalu Tšaikovski festivalil 29. juuni õhtul kuulda värvika ajalooga Vene Sarveorkestrit, mis musitseerib 106 käsitsi valmistatud sarvel. Kõlab omaaegne õukonnamuusika ning seaded armastatud klassikateostest. Üllatusi pakub Poolast külla saabuv orkester Capella Cracoviensis, kes paistab silma ebatavaliselt põnevate ettevõtmistega. Muuhulgas on värvikas orkester kandnud ühe päeva jooksul ette kõik Ludwig van Beethoveni sümfooniad, esitanud piimabaarides madrigalikomöödiaid ning korraldanud Mozarti karaokekontserte. Haapsalu toomkiriku paneb orkester helisema Tšaikovski aegumatu keelpilliserenaadi ning Mozarti "Jupiteri" sümfooniaga, mille kohta on Robert Schumann öelnud nii: "Maailmas on asju, mille kohta pole midagi lisada.".

Balletti esitavad festivali viimasel päeval, 30. juunil, Tallinna Balletikooli ja Ida Tantsukooli noored. Näha saab aegumatuid numbreid nii Tšaikovski loomingust kui teistest klassikalistest ballettidest. Muusikaliselt täiendavad etendust Tallinna Muusikakeskkooli õpilased.

Festivalile paneb punkti Rakvere teatri lavastus "Kui seda metsa ees ei oleks". Urmas Lennuki ja Eili Neuhausi lavateos toob publiku ette helilooja Pjotr Tšaikovski maguskibeda elutee – tema loomingulise põlemise, pidevad eneseotsingud, valusad vastuolud ning meeletu kire muusika ja loomise vastu. Tundeküllases teatritükis mängivad Ülle Lichtfeldt, Eduard Salmistu, Madis Mäeorg ning Margareth Villers.