Kümnes Haapsalu Valgete Ööde festival tõstab fookusesse vokaalesitused

"Oleme sel aastal kava kokku pannes keskendunud vokaalesitustele, aga nende kõrval kõlab linnuse hoovis ka laiendatud Tallinna Kammerorkestri ja dirigent Kristiina Poska esituses legendaarne Beethoveni viies sümfoonia. Lisaks esinevad Haapsalu kirikutes värvikad keelpillide kammerkoosseisud," tutvustas festivali produtsent Tuuli Metsoja.

Ta lisas, et eksootikat toob kavva Ameerika Ühendriikidest Missisippist pärit The Southern Chorale eesotsas dirigent Gregory Fulleriga, kes esitavad spirituaale ja gospelmuusikat ning bluusist inspireeritud Tõnu Kõrvitsa kooriteoseid.

"Teine väliskülaline on Sibeliuse akadeemias 2018. aastal loodud noor, ent juba mainekas rahvusvaheline keelpillikvartett Erinys Quartet, kus mängib ka eesti viiuldaja," lisas Metsoja.

Vokaalkontsertidel esitab Eesti Rahvusmeeskoor koos Duo Ruuduga lugusid nende albumilt "Ilmateade"; Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja dirigent Tõnu Kaljuste toovad ettekandele Pärdi ja Rahmaninovi loomingut; Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester ja dirigent Kristiina Poska esitavad Kadri Vooranna loomingut sümfoonilises võtmes; Erinys Quartet pakub Schuberti ja Beethoveni kõrval väliseesti kaasaja helilooja Lembit Beecheri loomingut.

Festivali lõpetab kogupere muusikalavastus "Lotte, Bruno ja pillide lugu", mis tutvustab pille ning julgustab väikseid kuulajaid muusikat õppima.

Lisaks muusikaprogrammile on festivalikavas Haapsalu raekoja korraldatud jalutuskäigud läbi linna- ja kuurordiloo.

Haapsalu Valgete Ööde festivaliga avab Eesti Kontsert suvefestivalide hooaja, juhatades sisse festivali "Seitsme linna muusika", kontserdisarja "Suveklassika Kadriorus" ning Saaremaa ooperipäevad.